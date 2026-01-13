Đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam đã nhận diện đối thủ ở ASIAD 20

Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam đã giành 1 HCV và 1 HCĐ tại giải vô địch châu Á 2026 nhưng từ đây, nhà quản lý sẽ hiểu cơ hội tranh chấp huy chương ASIAD 20 như thế nào.

Đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam thi đấu giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: TỐNG HÒA

Võ sĩ Việt Nam vừa khép lại chương trình thi đấu giải võ thuật tổng hợp vô địch châu Á lần thứ 3-2026 vào ngày 11-1 tại Lô Châu (Trung Quốc). Hiệp hội võ thuật tổng hợp châu Á đã tổ chức giải đấu lần này với ý nghĩa rất thực tế là tạo sân chơi chuyên môn cho các võ sĩ MMA của châu lục so tài trình độ, đồng thời kết quả thi đấu để xếp hạng VĐV đối trong việc tranh các suất tham dự ASIAD 20 và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2026.

Đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam đã cử lực lượng là những gương mặt có chuyên môn tốt nhất gồm đối với MMA truyền thống Nguyễn Đức Thịnh (56kg nam), Lưu Đức Mạnh (60kg nam), Trần Ngọc Lượng (65kg nam), Trần Minh Trung (71kg nam), Bàn Văn Hoàng (77kg nam) và MMA hiện đại gồm Lò Thị Phung (49kg nữ), Võ Vũ Lê (54kg nữ), Đỗ Huy Hoàng (60kg nam), Quàng Văn Minh (71kg nam). Thực tế trên sàn đấu, từng tuyển thủ đã nỗ lực thể hiện chuyên môn. Khép lại tranh tài, chúng ta đạt kết quả 1 HCV (Lò Thị Phung) và 1 HCĐ (Lưu Đức Mạnh), mang lại nhiều khích lệ cho võ sĩ Việt Nam.

Tuy nhiên, giải đấu đã được xác định là dịp cọ xát thực tế để đội tuyển MMA Việt Nam thấy tương quan trình độ giữa tuyển thủ của chúng ta với võ sĩ của châu lục nhằm hiểu thêm cơ hội tranh chấp thành tích ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản ra sao.

Trước đó, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) lần đầu chấp thuận đưa môn MMA vào thi đấu chính thức tại ASIAD 20. Các nội dung sẽ thi đấu ở ASIAD 20 gồm MMA truyền thống 65kg nam, 77kg nam và 60kg nữ; MMA hiện đại 60kg, 71kg nam và 54kg nữ. Dẫu vậy, tại giải vô địch châu Á 2026 vừa qua, chúng ta không giành được huy chương trong nhóm hạng cân này. Đây là kết quả sẽ được rút kinh nghiệm sau giải đấu.

Các tấm huy chương mà Lò Thị Phung (MMA hiện đại 49kg nữ) cùng Lưu Đức Mạnh (MMA truyền thống 60kg nam) đạt được không thuộc chương trình chính thức ASIAD 20.

Chính vì vậy, giới chuyên môn hiểu rằng để đạt được huy chương ASIAD 20 trong môn võ thuật tổng hợp, VĐV Việt Nam sẽ cần sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tập trung hơn nữa. OCA và Ban tổ chức ASIAD 2026 đã thông báo nội dung thi đấu môn võ thuật tổng hợp từ năm 2025. Đồng nghĩa, nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam) muốn tranh chấp huy chương môn này đều xây dựng chương trình chuẩn bị bài bản cho mình.

Võ sĩ Lò Thị Phung (trái) có HCV tại giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: TỐNG HÒA

Trên sân đấu giải MMA vô địch châu Á 2026, nhóm võ sĩ của Tajikistan giành HCV nội dung MMA hiện đại 60kg nam, Kazakhstan vô địch MMA hiện đại 71kg nam, Thái Lan vô địch MMA hiện đại 54kg nữ còn võ sĩ của Tajikistan vô địch MMA truyền thống 65kg nam, Kyrgyzstan vô địch MMA truyền thống 77kg nam và Trung Quốc vô địch MMA hiện đại 60kg nữ. Họ chắc chắn sẽ là những người chiếm ưu thế khi bước vào ASIAD 20.

Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam vẫn dành sự đầu tư tích cực cho tuyển thủ để tìm cơ hội bứt phá thành tích trên đấu trường châu lục. Dẫu thế, khi Ban huấn luyện đội tuyển MMA Việt Nam đã hiểu rõ đối thủ và theo khả năng chuyên môn thực tế của VĐV Việt Nam, việc dự báo cơ hội đạt thành tích ASIAD 20 đã nắm bắt sát nhất lúc này.

MINH CHIẾN