Hình ảnh tuyển thủ bãi biển Việt Nam trong áp phích cảm ơn của Hội đồng Olympic châu Á 2026

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã có áp phích cảm ơn đối với Ban tổ chức Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 và đại diện của thể thao Việt Nam góp mặt trong đó.

Áp phích cảm ơn đã được OCA đăng tải trên trang thông tin chính thức với sự trân trọng dành cho Ban tổ chức Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Trên áp phích này, thể thao Việt Nam đã có hình ảnh đội tuyển bóng ném bãi biển nữ và tuyển thủ điền kinh Hà Thị Thúy Hằng xuất hiện. Tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã giành HCV còn Hà Thị Thúy Hằng có HCV nhảy xa nữ môn điền kinh.

Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 đã chính thức khép lại với vị trí số 1 thuộc về chủ nhà Trung Quốc gồm 24 HCV, 18 HCV, 13 HCĐ. Đoàn thể thao Việt Nam đứng hạng 4 với thành tích 3 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam lần này là ông Lê Thanh Hà (Phó trưởng Phòng thể thao thành tích cao, Cục TDTT Việt Nam).

Kỳ Đại hội lần này, Ban tổ chức đã diễn ra 62 bộ huy chương của 14 môn thể thao (15 phân môn) gồm bóng rổ 3x3, bơi mặt nước mở, bóng nước, aquathlon, điền kinh bãi biển, bóng ném bãi biển, kabaddi bãi biển, bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển, vật bãi biển, đua thuyền truyền thống, jujitsu, sailing, leo núi thể thao và teqball.

Bên lề Đại hội, thành phố Đà Nẵng đã làm việc với Hội đồng Olympic châu Á để tiến tới xin đăng cai Đại hội thể thao bãi biển châu Á năm 2030. Các quy trình và thủ tục để chọn chủ nhà đăng cai kỳ Đại hội này sẽ được OCA thực hiện theo đúng trình tự, quy định.

Đại hội thể thao bãi biển châu Á năm 2028 sẽ được tổ chức tại thành phố Cebu (Philippines).

MINH CHIẾN