Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 chính thức khép lại với Lễ bế mạc nhiều màu sắc được Ban tổ chức chủ nhà gởi tới các đoàn thể thao tham dự lần này.

Lễ bế mạc của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 đã diễn ra với nhiều chương trình nghệ thuật của chủ nhà Trung Quốc. Ảnh: OCA

Tối 30-4 theo giờ địa phương tại Trung Quốc, Lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 đã tổ chức. Đây là lần thứ 6, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) tổ chức Đại hội thể thao bãi biển.

Tại Lễ bế mạc của Đại hội, Chủ tịch OCA – ông Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani đã có bài phát biểu đánh giá cao công tác tổ chức của chủ nhà Trung Quốc tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Đồng thời, vị chủ tịch của OCA khẳng định: “Cùng nhau là một châu Á, chúng ta làm nên lịch sử tại Đại hội lần này”.

Trong Lễ bế mạc, chủ nhà Trung Quốc đã gởi tới chương trình nghệ thuật nhiều màu sắc như lời chào tạm biệt tới các HLV, VĐV và các đoàn thể thao đã góp mặt tranh tài năm nay. Các đoàn thể thao tại Đại hội đã thực hiện chương trình diễu hành qua khán đài chính. Kết thúc Lễ bế mạc là màn bắn pháo hoa của Ban tổ chức chủ nhà.

Ở Lễ bế mạc, đại diện OCA đã trao cờ của Hội đồng Olympic châu Á tới đại diện chủ nhà Philippines của kỳ Đại hội thể thao bãi biển châu Á tiếp theo. Dự kiến, chương trình tranh tài kỳ Đại hội này sẽ diễn ra năm 2028.

Đại diện chủ nhà Phillipines của kỳ Đại hội thể thao bãi biển châu Á tiếp theo đã nhận cờ từ OCA. Ảnh: OCA

Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 đã tổ chức 14 môn (15 phân môn) với 62 nội dung thi đấu. Đại hội đã thu hút hơn 1.600 VĐV tới từ 45 đoàn tại châu Á góp mặt tranh tài. Khép lại Đại hội, đoàn thể thao chủ nhà Trung Quốc giành vị trí số 1 với 24 HCV, 18 HCB, 13 HCĐ. Vị trí hạng nhì là đoàn Thái Lan (10 HCV, 9 HCB, 9 HCĐ) và hạng ba là Iran (9 HCV, 1 HCĐ).

Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc tranh tài Đại hội lần này với vị trí hàng 4, có tổng thành tích 3 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ. Chúng ta giành được huy chương tại các môn bơi mặt nước mở, điền kinh bãi biển, đua thuyền truyền thống, vật bãi biển và bóng ném bãi biển nữ.

MINH CHIẾN