Tuyển bóng ném nữ Việt Nam vượt qua chủ nhà Trung Quốc giành HCV Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Các cô gái bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc tại trận chung kết, qua đó giành tấm HCV cuối cùng cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã có tấm HCV tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: MINH MINH
Đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã có tấm HCV tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: MINH MINH

Hôm nay 30-4 là ngày tranh tài cuối của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu chung kết nội dung cuối cùng ở môn bóng ném bãi biển nữ.

Đối thủ của chúng ta tại trận chung kết là đội chủ nhà Trung Quốc. Ban huấn luyện của đội tuyển đã chia sẻ rằng, đây là trận đấu then chốt và có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, toàn đội giữ tinh thần tốt nhất trước khi nhập cuộc.

Chúng ta là những người khởi đầu tốt tại ván thứ nhất. Các mũi ném tấn công như Phạm Thị Mỹ Hằng, Đàm Thị Thanh Huyền là người thi đấu nổi bật, vượt qua hàng phòng thủ của cầu thủ Trung Quốc để ghi điểm chính xác trong các tình huống quyết định. Với sự gắn kết và thi đấu tốt, đội bóng ném nữ Việt Nam thắng 20/18.

Thế trận tại ván thứ 2 không hề dễ dàng cho 2 bên. Cầu thủ nữ Việt Nam và đội chủ nhà Trung Quốc giành nhau từng điểm khi bám đuổi sít sao tạo nên cuộc giằng co hấp dẫn. Trong ván này, các tay ném chủ nhà Trung Quốc đã vượt lên thắng 21/20 với điểm quyết định.

Trận chung kết bóng ném bãi biển nữ buộc phải bước vào lượt shoot-out (luân lưu quyết định) do 2 đội hòa nhau ở tỷ số ván đấu sau 2 hiệp chính. Tại các lượt ném quyết định này, cầu thủ Việt Nam vượt lên thắng 9-6 mang về chiến thắng chung cuộc 2-1 để giành HCV.

Cầu thủ 2 bên đã chơi giằng co tại trận chung kết. Ảnh: ABG6

Cách đây 10 năm, đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã thắng đội Trung Quốc 2-1 tại chung kết Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 ở Đà Nẵng và có HCV, Sau 10 năm, chúng ta đã giữ vững kết quả trên trong lần thi đấu năm nay.

Các cầu thủ nhận huy chương của môn bóng ném bãi biển nữ. Ảnh: MINH MINH

Đội hình thi đấu của bóng ném bãi biển nữ tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 gồm Nguyễn Thị Nhung, Lư Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Phụng Linh, Phạm Thị Mỹ Hằng, Hà Thị Hạnh, Đàm Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Dung, Trần Hải Yến, Nguyễn Thị Trà My. HLV trưởng của đội tại Đại hội lần này là ông Huỳnh Minh Ngôn.

MINH CHIẾN

