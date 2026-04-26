Thành phố Đà Nẵng đề xuất xin đăng cai Đại hội thể thao bãi biển châu Á

Đại diện của thành phố Đà Nẵng đã làm việc với Hội đồng Olympic châu Á (OCA) để hướng tới xin đăng cai Đại hội thể thao bãi biển châu Á thời gian tới.

Đại hội thể thao bãi biển 2026 đang tổ chức tại thành phố Tam Á (Trung Quốc). Trong khuôn khổ của Đại hội, đại diện thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại đây để làm việc cùng đại diện Hội đồng Olympic châu Á (OCA).

Chúng ta hướng tới việc xin đăng cai Đại hội thể thao bãi biển châu Á ở trong giai đoạn năm 2030-2031. Kỳ Đại hội thể thao bãi biển 2026 đang tổ chức là lần thứ 6 Đại hội thể thao bãi biển châu Á được diễn ra. Với những đề xuất của mình, đại diện thành phố Đà Nẵng kỳ vọng sẽ được quyền đăng cai Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 9.

Năm 2016, Đà Nẵng là địa điểm đã tổ chức Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5. Khi đó, chúng ta nhận được sự đánh giá cao của OCA cũng các đoàn thể thao đã góp mặt tranh tài khi công tác tổ chức diễn ra chuyên nghiệp và tạo được sự hấp dẫn chuyên môn.

Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 diễn ra từ ngày 22-4 tới 30-4 với 62 nội dung của 14 môn thể thao chính thức. Kỳ Đại hội lần này thu hút gần 1.800 VĐV tới từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á góp mặt tranh tài. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội với 90 thành viên, góp mặt ở 26 nội dung của 8 môn trong chương trình thi đấu.

MINH CHIẾN