Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên xuất sắc giành HCĐ tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên giành được HCĐ cự ly 5km bơi mặt nước mở tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: MINH MINH

Đội tuyển bơi Việt Nam đã bước vào tranh tài nội dung của bơi mặt nước mở 2026 tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 ở Trung Quốc trong ngày 25-4. Nội dung 5km nữ đã có 17 VĐV góp mặt và được dự báo sẽ diễn ra cạnh tranh quyết liệt.

Với cự ly 5km, Võ Thị Mỹ Tiên làm tốt nhất khả năng chuyên môn để về đích thứ 3 với kết quả 1 giờ 01 phút 57.7 giây và giành HCĐ. Về đích đầu tiên là VĐV chủ nhà Trung Quốc Li Xinxuan với kết quả 1 giờ 01 phút 33.6 giây còn HCB thuộc về VĐV Trung Quốc Chen Yijing với thời gian 1 giờ 01 phút 43.2 giây.

Đây là lần đầu tiên, Võ Thị Mỹ Tiên được tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á. Trước khi tranh tài, cô đã được tập huấn tại Trung Quốc để đảm bảo tốt nhất chuyên môn. “Đây là kết quả rất khích lệ với Mỹ Tiên và đội tuyển bơi Việt Nam bởi rất nhiều tuyển thủ hàng đầu tranh tài. Chúng ta đã có tấm HCĐ vô cùng giá trị”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam chia sẻ về từ Trung Quốc.

Như vậy, trong 2 năm liền nhau, cá nhân Võ Thị Mỹ Tiên đều giành được huy chương khi thi đấu bơi mặt nước mở ở cấp độ Đại hội. Năm ngoái, nữ tuyển thủ đã giành được HCĐ cá nhân bơi mặt nước mở cự ly 10km nữ tại SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Năm nay, cô tiếp tục có HCĐ nội dung 5km tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Tuy nhiên, tấm HCĐ của Mỹ Tiên tại Trung Quốc lần này được ghi nhận là tấm huy chương đầu tiên của 1 tuyển thủ bơi nữ Việt Nam có tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á. Thể thao Việt Nam đã tham dự các kỳ Đại hội thể thao bãi biển châu Á trước đây nhưng chưa từng có VĐV bơi nữ giành được huy chương.

Vì thế, kết quả của Mỹ Tiên đã đi vào lịch sử bơi Việt Nam. Trước khi sang Trung Quốc tranh tài, trong trò chuyện tại giải vô địch quốc gia hồ ngắn 25m năm 2026 tại thành phố Huế, Võ Thị Mỹ Tiên từng bày tỏ: “Năm 2026 có rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm mà tôi sẽ hướng tới thi đấu. Trước hết, tôi tập trung để có thể lực tốt nhất và tham gia Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Tôi rất hy vọng mình sẽ có kết quả tốt”. Bây giờ, sự kỳ vọng đó đã thành hiện thực cho các nhân nữ tuyển thủ này.

Bơi Việt Nam lần đầu có VĐV nữ giành được huy chương tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á. Ảnh: MINH MINH

Kết quả của Võ Thị Mỹ Tiên là tấm huy chương quốc tế đầu tiên của đội tuyển bơi Việt Nam đạt được trong năm 2026. Theo tính toán của Ban huấn luyện, Võ Thị Mỹ Tiên còn góp mặt nội dung tiếp sức 4x1.500m tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 và dự báo có cơ hội tranh chấp kết quả tốt nhất. Năm ngoái, đội hình tiếp sức Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng của bơi Việt Nam đã giành HCV nội dung 4x1.500m bơi mặt nước mở tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN