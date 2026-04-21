Kình ngư Huy Hoàng, Mỹ Tiên kết thúc tập huấn Trung Quốc và sẽ tranh tài ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á

Các kình ngư hàng đầu của Việt Nam như Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên đã chính thức kết thúc chương trình tập huấn tại Trung Quốc.

Tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng về nước sau đợt tập huấn tại Trung Quốc để bước vào tranh tài Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Hôm nay 21-4, đội tuyển bơi Việt Nam với 4 gương mặt trọng điểm gồm Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Khả Nhi đã kết thúc tập huấn tại Trung Quốc để về nước.

4 tuyển thủ thực hiện đợt tập huấn thời gian qua để chuẩn bị chuyên môn hướng tới góp mặt Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 sẽ khởi tranh ngày 22-4 tại Trung Quốc.

Trong lần tham dự này, 4 kình ngư của Việt Nam sẽ tranh tài các nội dung dành cho bơi mặt nước mở của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Theo đánh giá của Ban huấn luyện, các kình ngư giữ tinh thần tốt và được kiểm tra chuyên môn kỹ lưỡng trong đợt tập huấn ở Trung Quốc. Nhiệm vụ nỗ lực giành kết quả huy chương tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 là mục tiêu hàng đầu được đặt cho Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi và Mai Trần Tuấn Anh.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Huy Hoàng góp mặt tại Đại hội này. Trước đó trong chia sẻ của mình chuẩn bị cho kỳ tập huấn tại Trung Quốc, Nguyễn Huy Hoàng từng bày tỏ: “Năm nay, tôi cố gắng tập luyện với khối lượng nhiều để hướng tới các giải đấu quan trọng. Trước mắt, tôi và đồng đội sẽ có nhiệm vụ tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 trong tháng 4.

Từ đầu năm tới nay, Ban huấn luyện đã chuẩn bị tích lũy thể lực cho tôi với các bài tập đường dài. Tôi đang nỗ lực chuẩn bị tốt nhất cho mình. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ được tập huấn và việc chuẩn bị chuyên môn rất quan trọng. Trên hết, tôi sẽ tập trung hoàn thành theo giáo án của HLV đề ra”.

Tại SEA Games 33-2025, 4 gương mặt trên đã tham gia thi đấu bơi mặt nước mở tại Thái Lan. Khi đó, chúng ta giành được 1 HCV (tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam nữ), 1 HCB (10km nam – Mai Trần Tuấn Anh), 1 HCĐ (10km nữ - Võ Thị Mỹ Tiên).

Vào ngày 22-4, Nguyễn Huy Hoàng và các đồng đội sẽ di chuyển tới Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 để bước vào thi đấu. Môn bơi mặt nước mở sẽ tranh tài từ ngày 25-4 tới 27-4 với 3 nội dung gồm 5km nam, 5km nữ và tiếp sức 4x1.500m hỗn hợp nam nữ.

MINH CHIẾN