Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng: Tôi luôn tập trung để đạt mục tiêu thành tích

Nguyễn Huy Hoàng đang tham dự giải đấu tại thành phố Huế. Ảnh: MINH CHIẾN

Phóng viên: Sau SEA Games 33-2025, đây là giải quốc gia đầu tiên của năm 2026 mà Huy Hoàng tham dự. Bạn đã chuẩn bị thế nào cho mình?

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng: - Năm nay, tôi cố gắng tập luyện với khối lượng nhiều để hướng tới các giải đấu quan trọng. Trước mắt, tôi và đồng đội sẽ có nhiệm vụ tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 trong tháng 4. Từ đầu năm tới nay, Ban huấn luyện đã chuẩn bị tích lũy thể lực cho tôi với các bài tập đường dài. Tôi đang nỗ lực chuẩn bị tốt nhất cho mình. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ được tập huấn và việc chuẩn bị chuyên môn rất quan trọng. Trên hết, tôi sẽ tập trung hoàn thành theo giáo án của HLV đề ra.

Phóng viên: - Giải bơi vô địch quốc gia hồ ngắn 25m là chương trình chuyên môn khởi động năm 2026, Huy Hoàng thấy mình sẽ cần cải thiện điều gì từ đây?

Nguyễn Huy Hoàng: - Giải mới bắt đầu. Tôi nhận những nhiệm vụ cụ thể tại giải đấu. Tuy nhiên, đây là chương trình khởi động chuyên môn nhưng tôi cũng có sự quyết tâm của mình. Dù không đặt nặng mục tiêu thành tích nhưng tôi sẽ cố gắng tích lũy. Giải diễn ra liên tục trong 6 ngày giúp tôi có được sự tích lũy chuyên môn cần thiết. Sau đó, tôi sẽ hướng tới chương trình thi đấu giải quốc tế tiếp theo là Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Phóng viên: Năm 2026, đội tuyển bơi sẽ tập trung vào nhiệm vụ ASIAD 20. Huy Hoàng có gặp nhiều áp lực nào không?

Nguyễn Huy Hoàng: - Năm nay, tôi được xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 20. Thật sự, tôi đã bước vào tuổi 26 nên mình không có sự trẻ trung như những lần tham dự trước vì vậy lần tham dự ASIAD 20 sẽ rất khác biệt. Trong thâm tâm, tôi quyết tâm để thi đấu hết sức mình. Các đối thủ trong những cự ly tôi sẽ tham dự đều là gương mặt trẻ tới từ Trung Quốc, Nhật Bản. Họ có kết quả nổi trội. Nhưng trên hết, mình vẫn phải thi đấu hết khả năng của mình.

Phóng viên: Vào cuối năm, Huy Hoàng còn thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 và mục tiêu sẽ như thế nào?

Nguyễn Huy Hoàng: - Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của tôi. Tôi sẽ cố gắng thi đấu để giành nhiều thành tích nhất có thể. Mục tiêu của tôi là đạt những tấm huy chương để hoàn thành nhiệm vụ được đơn vị địa phương giao phó.

Phóng viên: - Xin cảm ơn Huy Hoàng và chúc bạn thành công!

MINH CHIẾN (thực hiện)