Zenit sa thải HLV Dejan Radonjic

CLB bóng rổ nhà nghề Nga là Zenit Saint Petersburg vừa đưa ra quyết định sa thải HLV người Montenegro - ông Dejan Radonjic, sau khi đội bóng thành Saint Petersburg đã thất bại trong Loạt trận play-off bán kết của VTB United League trước UNICS Kazan.

Đáng chú ý, đây là một trận thua ngược dòng rất khó chấp nhận. Zenit có thời điểm vượt lên dẫn trước đối thủ 3-1, và chỉ còn cách VTB United League Finals đúng 1 trận thắng; để rồi họ thua ngược 3 trận đấu cuối và đã bị loại với tỷ số 3-4.

Ở trên trang web tiếng Anh chính thức của mình, Zenit có đưa ra thông báo: “CLB bóng rổ Zenit và HLV trưởng Dejan Radonjic đã đạt được thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng của nhà cầm quân này, cùng với lại trợ lý HLV là Sasa Kosovic”.

“Chuyên gia người Montenegro này đến tiếp quản Zenit Saint Petersburg kể từ đầu mùa giải 2025-20226. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng thành Saint Petersburg đã thi đấu 31 trận và giành được 20 chiến thắng (vốn chỉ đạt tỷ lệ là 64,5%)”.

“Cùng với lại Dejan, Đội bóng áo xanh trắng xanh đã lọt được vào vòng đấu Basket Cup Final Four, đứng thứ 3 tại mùa giải thường niên VTB United League (vòng đấu bảng đầu mùa) và chỉ còn thiếu một bước nữa là lọt vào Loạt chung kết!”.

“CLB bóng rổ Zenit xin gửi lời cảm ơn đến Dejan Radonjić vì đã đảm nhận trọng trách HLV trưởng ở trong thời điểm khó khăn của mùa giải năm nay, cũng như vì sự chuyên nghiệp và những đóng góp của ông cho đội bóng suốt thời gian qua”.

“Rostislav Vergun được bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền của Zenit cho phần còn lại của mùa giải”, thông báo từ Zenit Saint Petersburg cho biết.

Khi còn là cầu thủ, ông Radonjic cũng thất bại trong kỳ tuyển lựa cầu thủ của NBA hồi 1992, quay trở về quê nhà, ông thi đấu cho Buducnost trong 2 năm từ 1991-1993. Ông kết thúc sự nghiệp cầu thủ vào năm 2004 trong màu áo Vojvodina Srbijagas.

Chuyển sang làm HLV bóng rổ, ông làm việc đầu tiên với đội bóng thân thương Buducnost - trước khi kinh qua nhiều CLB tên tuổi ở làng bóng rổ châu Âu như là Crvena zvezda, Bayern Munich, Panathinaikos và Bahcesehir Koleji trước khi tới Zenit.

Trong sự nghiệp cầm quân, ông từng 5 lần vô địch ở ABA League (2015-2017, 2021 và 2022), 7 lần vô địch giải Montenegro, 5 lần vô địch giải Serbia, 2 lần vô địch giải Đức và nhiều lần giành Cúp QG ở Serbia, Montenegro. Như vậy, duy nhất ở Zenit là ông “trắng tay” khiến cho đội bóng thành Saint Petersburg lâm vào cảnh khó khăn hơn bao giờ hết.

