Hơn 330 vận động viên tranh tài tại giải thể hình toàn quốc ở Đà Lạt

Chiều 27-5, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, diễn ra Giải vô địch thể hình các câu lạc bộ toàn quốc lần thứ 33, quy tụ hơn 330 vận động viên.

Giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu thường niên của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho các câu lạc bộ thể hình các tỉnh, thành tham gia thi đấu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.

Giải vô địch thể hình các câu lạc toàn quốc lần thứ 33, quy tụ 25 đoàn

Theo ban tổ chức, giải năm nay có 25 đoàn tham dự với hơn 330 vận động viên, trong đó có 270 vận động viên nam và 60 vận động viên nữ, tranh tài ở 44 nội dung. Qua giải đấu, ban tổ chức sẽ tuyển chọn những nhân tố xuất sắc cho thể thao thành tích cao quốc gia, tham gia các giải thể thao quốc tế.

Các vận động viên tranh tài tại giải

Giải do Cục Thể dục thể thao Việt Nam ủy nhiệm Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Đây cũng là dịp để Lâm Đồng phát triển phong trào thể dục thể thao, truyền thông, quảng bá loại hình du lịch thể thao của địa phương đến các tỉnh, thành trong cả nước.

ĐOÀN KIÊN