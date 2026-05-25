Lại Lý Huynh không đạt kết quả như kỳ vọng tại giải cờ tướng ở Trung Quốc

Kỳ thủ của cờ tướng Việt Nam đã dừng bước tại giải Thành Bôi ở Trung Quốc. Đây được xem là chương trình tranh tài cờ tướng Trung Quốc-ASEAN.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh của cờ tướng Việt Nam. Ảnh: VXF

Giải đấu đã bế mạc ngày 24-5, theo giờ địa phương. Trong giải năm nay, cờ tướng Việt Nam có Lại Lý Huynh và Nguyễn Minh Nhật Quang tham dự.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh không phải đấu vòng loại, được trao suất đặc cách vào nhóm 12 kỳ thủ sớm có suất dự vòng chung kết. Kỳ thủ Nguyễn Minh Nhật Quang đã thi đấu vòng loại và đạt 3 trận thắng để giành quyền vào vòng chung kết.

Tuy nhiên tại vòng chung kết, các kỳ thủ của Việt Nam không thể có kết quả tốt nhất. Sau khi vượt qua trận đầu của vòng chung kết, Lại Lý Huynh và Nguyễn Minh Nhật Quang đã vào thi đấu trận thứ 2 của vòng đấu. Ở đây, Nguyễn Minh Nhật Quang để thua kỳ thủ Lưu Bách Hoành của chủ nhà Trung Quốc trong khi Lại Lý Huynh thua chung cuộc trước kỳ thủ Hoàng Quang Dĩnh.

Ở giải đấu này, trận chung kết là cuộc thi đấu giữa kỳ thủ Mạnh Phồn Duệ và Quách Phụng Đạt. Giải đấu đã tranh tài với thể thức loại trực tiếp, do vậy các kỳ thủ chỉ có thể đi tới trận cuối cùng nếu giành được các trận thắng quyết định.

Sau giải này, Lại Lý Huynh sẽ dự giải Xuân khâu Đại Diệp Bôi 2026. Lại Lý Huynh được bốc thăm vào bảng đỏ được thi đấu từ ngày 29 tới 31-5. Tại bảng này, các kỳ thủ góp mặt gồm Tào Nham Lỗi, Vương Vũ Bác, Lại Lý Huynh. Bảng đen của giải sẽ diễn ra từ ngày 12 tới 14-6 với 3 kỳ thủ gồm Mạnh Thần, Mạnh Phồn Duệ và Triệu Phàn Vĩ.

MINH CHIẾN