Cờ tướng TPHCM giành 7HCV tại giải vô địch quốc gia 2026

Ngày thi đấu cuối của giải cờ tướng vô địch quốc gia 2026 đã chứng kiến các chiến thắng có giá trị của kỳ thủ TPHCM ở nội dung cờ siêu chớp nam, nữ.

Kỳ thủ Vũ Quốc Đạt của đội cờ tướng TPHCM. Ảnh: VXF

Nội dung cờ siêu chớp là nội dung thi đấu cuối cùng của giải cờ tướng vô địch quốc gia 2026 đã tranh tài sáng ngày 11-4 tại Yên Bái (Lào Cai).

Bảng nam siêu chớp chứng kiến 59 kỳ thủ đã tranh tài. Bất ngờ lớn là việc kỳ thủ Lại Lý Huynh (TPHCM) chỉ có hạng 10 ở nội dung. Lý Huynh đạt tổng 5,5 điểm sau 8 ván đã thi đấu (5 thắng, 1 hòa, 2 thua). Chính vì vậy, nhà vô địch thế giới của cờ tướng Việt Nam không giành được huy chương ở nội dung cờ siêu chớp. Dù trước đó 1 ngày, Lại Lý Huynh đã giành được HCV tại nội dung cờ nhanh nam.

Trong khi Lại Lý Huynh không thành công ở cờ siêu chớp thì cờ tướng TPHCM đã có kỳ thủ Vũ Quốc Đạt giữ vững phong độ góp mặt ở trận chung kết tranh HCV với kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo (Đồng Nai). Trong trận chung kết, Vũ Quốc Đạt đã giành chiến thắng, qua đó giành HCV cờ siêu chớp nam cho đội cờ tướng TPHCM. Hạng nhì nội dung là Nguyễn Thành Bảo còn đồng hạng ba là Hà Văn Tiến và Trần Chánh Tâm.

Ở bảng cờ siêu chớp nữ, kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung (TPHCM) và Lê Thị Kim Loan (Hà Nội) dẫn đầu sau 8 ván của vòng đấu. Cả 2 bước vào trận chung kết tranh ngôi vô địch và tại đây, Đàm Thị Thùy Dung giành HCV với chiến thắng thuyết phục.

Kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung. Ảnh: VXF

Như vậy tại giải cờ tướng vô địch quốc gia 2026, các kỳ thủ TPHCM đã giành được các tấm HCV nội dung cờ tiêu chuẩn nữ (Đàm Thị Thùy Dung), cờ nhanh nam (Lại Lý Huynh), cờ nhanh nữ (Nguyễn Hoàng Yến), cờ chớp nam (Vũ Quốc Đạt), cờ chớp nữ (Nguyễn Hoàng Yến) và cờ siêu chớp nam (Vũ Quốc Đạt), cờ siêu chớp nữ (Đàm Thị Thùy Dung).

MINH CHIẾN