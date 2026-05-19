Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sẽ được xây dựng phương án chuyển giao quản lý cho Bộ Quốc phòng

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình dự kiến sẽ có phương án được chuyển giao quản lý cho Bộ Quốc phòng trong thời gian tới.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình dự kiến được xây dựng phương án chuyển giao quản lý cho Bộ Quốc phòng. Ảnh: MINH HOÀNG

Thông tin từ Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cho biết vào chiều 18-5, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan, đơn vị về chuẩn bị tiếp nhận Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình về Bộ Quốc phòng.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì buổi làm việc cùng đại diện các Bộ, ngành về phương án chuyển giao quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Buổi làm việc trên có sự tham dự của đại diện Bộ VH-TT-DL, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và UBND TP Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo trước ngày 25-5-2026 để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các bước tiếp theo.

Theo Nghị định số 43/2025/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 28-2-2025, cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT-DL có 25 tổ chức. Trong đó, Cục TDTT Việt Nam là 1 trong 25 tổ chức trực thuộc Bộ. Tại Quyết định 619/QĐ-BVHTTDL của Bộ VH-TT-DL ngày 11-3-2025 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục TDTT Việt Nam thì Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

