Tổ chức giải golf kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giải Golf kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026) là cầu nối để các doanh nhân, doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác; đồng thời gây quỹ thiện nguyện hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Các golfer doanh nhân Nghệ Tĩnh
Ngày 19-5, Câu lạc bộ Golf Doanh nhân Nghệ Tĩnh (Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM) tổ chức Giải Golf tại Sân Golf Tân Sơn Nhất, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động thể thao ý nghĩa nhằm tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, cũng là dịp để cộng đồng doanh nhân tăng cường giao lưu, kết nối và thúc đẩy hợp tác phát triển, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đặc biệt, thông qua giải đấu gây quỹ thiện nguyện, một nét đẹp giàu ý nghĩa nhân văn được duy trì hàng năm của Câu lạc bộ Golf Doanh nhân Nghệ Tĩnh.

Ông Trần Văn Chín, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM, Chủ tịch Câu lạc bộ Golf Doanh nhân Nghệ Tĩnh cho biết, nguồn quỹ thiện nguyện sẽ được sử dụng để hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học vùng sâu, vùng xa, đồng thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Giải golf kết nối doanh nhân - thiện nguyện

Giải đấu năm nay quy tụ 240 golfer là doanh nhân, nhà quản lý và đối tác trên cả nước. Với công tác tổ chức chuyên nghiệp, hệ thống thi đấu và chấm điểm theo tiêu chuẩn, giải hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn và giàu cảm xúc.

Đặc biệt, giải thưởng Hole In One có tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng với nhiều phần thưởng giá trị như xe Mercedes C-Class trị giá gần 1,6 tỷ đồng, xe BYD Atto 2 trị giá 669 triệu đồng cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ các nhà tài trợ. Ban tổ chức cũng công bố thêm gói tài trợ HIO là eVoucher Premium Arobid TradeXpo trị giá hơn 9 tỷ đồng, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho giải đấu năm nay.

HỒ THU

