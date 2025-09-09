Câu lạc bộ Golf doanh nhân Nghệ Tĩnh tổ chức giải thiện nguyện Về nguồn 2025

Nhân kỷ niệm 95 năm phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 2025) và 20 năm thành lập Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM, ngày 12-9, Câu lạc bộ Golf doanh nhân Nghệ Tĩnh sẽ tổ chức Giải Golf Về Nguồn 2025 tại sân golf Tân Sơn Nhất.

Giải golf Về nguồn, ngoài việc kết nối doanh nhân Nghệ An – Hà Tĩnh gặp gỡ, giao lưu kết nối và tương hỗ lẫn nhau trong kinh doanh, các golfer cùng có chung mục đích là làm thiện nguyện, hướng tới cộng đồng. Đây không đơn thuần là một giải đấu thể thao mang lại những trải nghiệm cho tất cả các golfer và khách mời, mà còn là dịp để cộng đồng doanh nhân xứ Nghệ hướng về quê hương, nhất là học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo Ban tổ chức, giải đấu được thi đấu theo thể thức đấu gậy dựa trên handicap chính thức. Bên cạnh các giải thưởng chính gồm Giải vô địch (Best Gross), Giải Nhất – Nhì – Ba ở 3 bảng Nam (A, B, C) và bảng Nữ, chương trình còn có nhiều giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line... Đáng chú ý, giải Hole-in-One có tổng giá trị lên đến 3 tỉ đồng với phần thưởng là xe hơi và nhiều hiện vật cao cấp.

Trao quà tặng cho đại diện các trường học

Đây cũng là lần thứ 4 Câu lạc bộ Golf doanh nhân Nghệ Tĩnh tổ chức giải Về nguồn. Mỗi lần tổ chức Câu lạc bộ Golf doanh nhân Nghệ Tĩnh đã vận động đóng góp từ 600 đến 1 tỷ đồng đã trao tặng cho gần 40 điểm trường ở các địa phương vùng sâu, vùng xa ở Nghệ An và Hà Tĩnh, góp phần chia sẻ khó khăn với thầy và trò nơi vùng cao, giúp cải thiện điều kiện dạy và học.

