Lê Chúc An và tuyển golf nữ Việt Nam xếp hạng 8 giải đấu quốc tế tại Indonesia

Giải đấu đã khép lại với các kết quả chung cuộc cuối cùng và đội tuyển golf nữ Việt Nam giữ hạng 8 chung cuộc.

Lê Chúc An và đội tuyển golf nữ Việt Nam đã hoàn thành chương trình thi đấu tại giải. Ảnh: VGA

Giải golf nữ nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương 2026 (Queen Sirikit Cup 2026) đã kết thúc sau 4 vòng đấu tranh tài hấp dẫn tại Indonesia.

Trong giải lần này, đội tuyển golf nữ Việt Nam góp mặt Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân và Anna Le. Khép lại 4 vòng đấu, chúng ta giữ hạng 8. Vị trí số 1 cùng ngôi vô địch thuộc về đội golf nữ Nhật Bản. Hạng nhì là đội Hàn Quốc trong khi hạng ba thuộc về đội Hongkong (Trung Quốc).

Ở kết quả cá nhân, Lê Chúc An là golfer có thành tích tốt nhất trong 3 tuyển thủ của Việt Nam ở giải đấu. Chúc An đã có tổng điểm +4 và xếp hạng 16. Trong đó tại vòng cuối, golf thủ nữ số 1 Việt Nam có 3 birdie trong các hố đã đấu để có điểm +2. Về cá nhân, Anna Le giữ hạng 23 với tổng điểm +13 còn Nguyễn Viết Gia Hân đứng hạng 25 với tổng điểm +15.

Năm nay, cuộc cạnh tranh số 1 cá nhân là cuộc so tài giữa Gyubeen Kim (Hàn Quốc) và Ai Goto (Nhật Bản). Hai golf thủ này đã chơi xuất sắc ngay từ vòng 1 qua đó cùng đạt tổng điểm -14 sau 4 vòng đấu và giữ chung hạng nhất cá nhân.

Cuộc tranh tài Queen Sirikit Cup 2026 đã thu hút 13 đội nữ tham dự. Trong đó, các nhà đương kim vô địch SEA Games 33-2025 là tuyển nữ Thái Lan đã xếp hạng 5 trong giải.

MINH CHIẾN