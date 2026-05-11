Golf thủ Lê Chúc An và đồng đội thi đấu giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương 2026

Đội tuyển golf nữ Việt Nam sẽ tranh tài giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương 2026 diễn ra tại Indonesia với mục tiêu nỗ lực giành thành tích cao nhất.

Lê Chúc An đang có mặt tại Indonesia chuẩn bị bước vào tranh tài. Ảnh: VGA

Trong lần tham dự này, Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam đăng ký 3 tuyển thủ góp mặt gồm Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân và Anna Lê. Giải Queen Sirikit Cup 2026 (giải vô địch nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương 2026) được tranh tài tại Indonesia từ ngày 12 tới 15-5.

Theo Ban tổ chức cho biết, giải đấu năm nay sẽ thu hút các golf thủ nữ nghiệp dư có trình độ cao từ 13 đội gồm Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Hongkong (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và chủ nhà Indonesia.

Toàn giải có gần 40 golf thủ tranh tài. Các golf thủ của Việt Nam đã có mặt tại Indonesia và bước vào sân tập để sẵn sàng thi đấu chính thức. Mục tiêu của Lê Chúc An và đồng đội là nỗ lực giành kết quả cao nhất.

Đội hình 3 golf thủ Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân và Anna Lê là đội hình golf nữ Việt Nam từng thi đấu tại SEA Games 33-2026 ở Thái Lan năm ngoái. Trong giải đấu này, chúng ta không có kết quả huy chương đồng đội nhưng golf thủ Lê Chúc An giành được HCĐ cá nhân.

Trên bảng xếp hạng hiện tại của golf nữ nghiệp dư thế giới, Lê Chúc An giữ hạng 180 và là golf thủ Việt Nam có vị trí tốt nhất. Giải quốc tế gần nhất mà Chúc An tham dự là Faldo Junior Tour - 17th Asia Grand Final 2026. Cô có vị trí hạng 4 chung cuộc ở giải này.

MINH CHIẾN