Sôi nổi Giải golf Ngoại giao Hữu nghị 2026

Tiếp nối dấu ấn thành công của hai mùa giải trước, Giải golf Ngoại giao Hữu nghị lần 3 – 2026 chính thức khởi tranh ngày 18-4 tại Sân Golf Tân Sơn Nhất (TPHCM), tạo nên không gian giao lưu sôi nổi giữa ngoại giao, doanh nghiệp và đầu tư.

Các tuyển thủ hào hứng tham dự Giải golf Ngoại giao Hữu nghị 2026. Ảnh: THANH TÙNG

Giải golf Ngoại giao Hữu nghị lần 3 – 2026 thu hút hơn 200 khách mời là lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo UBND TPHCM, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan lãnh sự, hiệp hội doanh nghiệp ...

Sự kiện không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là hoạt động đối ngoại giàu ý nghĩa, phản ánh rõ nét xu hướng ngoại giao thể thao đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược ngoại giao toàn diện, hiện đại của Việt Nam.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 8 (AMMS 8) năm 2025, Việt Nam đã khẳng định việc sử dụng thể thao như một công cụ hiệu quả để kết nối du lịch, kinh tế và hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh đó, golf – với không gian đặc thù mang tính kết nối cao – trở thành nền tảng lý tưởng để các nhà ngoại giao, doanh nhân và nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi và mở rộng quan hệ hợp tác.

Chính vì vậy, Giải Golf Ngoại giao Hữu nghị 2026 được tổ chức với mục tiêu kiến tạo một điểm hẹn uy tín, nơi các bên cùng thảo luận cơ hội hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và đóng góp nguồn lực thiết thực cho hành trình nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Các tuyển thủ chia thành bốn bảng tranh tài: A, B, C và Bảng Nữ. Ảnh: THANH TÙNG

Qua hai lần tổ chức, giải đấu đã khẳng định vị thế là một sự kiện văn hóa – đối ngoại đặc sắc tại TPHCM. Năm 2026, giải diễn ra trong bối cảnh thành phố mở rộng địa giới hành chính, không gian đô thị, qua đó gia tăng đáng kể tiềm lực phát triển ngành golf với hệ thống sân đạt chuẩn quốc tế. Đây là tiền đề quan trọng thúc đẩy các mô hình đầu tư, kinh doanh golf gắn với du lịch cao cấp, nghỉ dưỡng và bất động sản, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia năng động, hội nhập.

Tại giải năm nay, các tuyển thủ thi đấu 18 hố theo hệ thống tính điểm Handicap. Cơ cấu giải gồm 21 giải thưởng, chia thành bốn bảng: A, B, C và Bảng Nữ, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, sôi nổi và giàu tính kết nối.

NGUYỄN ANH