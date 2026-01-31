Á quân SEA Games Nguyễn Anh Minh gia nhập đội tuyển golf Đại học Oregon năm 2026

Nguyễn Anh Minh chính thức góp mặt trong đội hình thi đấu golf nam của Đại học Oregon (Oregon State University) ở năm 2026.

Anh Minh sẽ thi đấu trong đội hình tuyển golf Đại học Oregon. Ảnh: OREGON STATE U

Đội tuyển golf Đại học Oregon (Mỹ) vừa công bố đội hình thi đấu năm 2026 đối với các giải trong hệ thống đại học. Trong đó, Nguyễn Anh Minh được đăng ký tham dự.

Tuần qua, đội tuyển golf của các trường đại học khu vực bờ Tây (Mỹ) đã công bố VĐV mới của năm 2026. Nguyễn Anh Minh là gương mặt duy nhất được đội của Đại học Oregon giới thiệu. Anh Minh cũng là sinh viên Việt Nam duy nhất được đăng ký trong đội hình tuyển thủ nam của đại học này.

Anh Minh đã sang Mỹ bắt đầu theo học văn hóa tại Đại học Oregon từ cuối năm 2025. Tuy nhiên, golfer vẫn được tạo điều kiện để tập luyện và thi đấu các chương trình golf. Do đó, Anh Minh được đội tuyển golf Đại học Oregon cho phép thi đấu ở SEA Games 33-2025 vừa qua.

Tại SEA Games 33-2025, Nguyễn Anh Minh đã giành HCB các nhân và HCĐ đồng đội nam. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Anh Minh giành huy chương tại đấu trường Đại hội thể thao Đông Nam Á. Ở kỳ SEA Games 32-2023 tại Campuchia, golfer này giành HCB đồng đội nam và HCĐ cá nhân.

Ở bảng xếp hạng golf nghiệp dư nam thế giới vừa công bố, Nguyễn Anh Minh đang giữ hạng 48. VĐV này vẫn đang là golf thủ nam Việt Nam có vị trí tốt nhất ở bảng xếp hạng trên.

Hiện tại, đội tuyển golf Đại học Oregon có 7 golf thủ là sinh viên đang theo học tại trường. Theo chương trình thi đấu năm 2026, tuyển thủ của Việt Nam sẽ bắt đầu góp mặt giải Amer Ari Invitational 2026 tại Hawaii (Mỹ) cùng đồng đội từ ngày 5-2 đến 7-2.

Mới đây, Nguyễn Anh Minh đã thi đấu giải Jones Cup Invitational 2026 tại Mỹ nhưng chỉ đạt thứ hạng T35.

MINH CHIẾN