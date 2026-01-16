Golf Việt Nam sẽ tổ chức hơn 10 giải chuyên nghiệp thuộc hệ thống thi đấu năm 2026

Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) đã công bố hệ thống thi đấu quốc gia năm 2026 với nhiều giải đấu có giá trị chuyên môn.

Bộ phận chuyên môn của VGA công bố hệ thống giải sẽ tổ chức trong năm 2026. Ảnh: VGA

Ban chuyên môn Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) đã công bố hệ thống thi đấu mùa giải 2026 trong buổi thông tin kỹ thuật ngày 15-1 vừa qua. Theo đó, Năm 2026 sẽ có hơn 10 giải chuyên nghiệp, 7 giải nghiệp dư và 6 giải trẻ trong hệ thống được tổ chức.

Đáng chú ý, chương trình thi đấu vô địch quốc gia 2026 sẽ là kết quả tính vào Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Môn golf của Đại hội sẽ diễn ra tại TPHCM vào tháng 11 năm nay với 4 bộ huy chương là cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

VGA cho biết, hơn 10 giải đấu chuyên nghiệp thuộc 2 hệ thống VGA Tour và VGA Development Tour sẽ được diễn ra năm 2026. Lần lượt, 3 giải đấu trọng điểm hệ thống VGA Tour là Vietnam Masters, Royal Cup và Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được diễn ra; giải Vietnam Masters tổ chức khi tiếp tục và thuộc hệ thống Asian Development Tour mùa thứ 3 liên tiếp. Năm nay, giải dự kiến có tổng thưởng hơn 2 tỷ đồng.

Với hệ thống giải golf nghiệp dư trong năm 2026, VGA tiếp tục tổ chức nhiều giải quan trọng gồm Vietnam Amateur Series 2026, VGA Union Cup 2026 (tổ chức trở lại từ năm 2023). Ngoài giải này, giải golf các câu lạc bộ quốc gia 2026, Vietnam Mid-Amateur Championship, giải golf vô địch nghiệp dư nam, nữ quốc gia, giải golf vô địch trung cao niên quốc gia… được tổ chức thuộc chương trình thi đấu nghiệp dư 2026.

Trong năm 2026, VGA đánh dấu sự đổi mới với 6 giải đấu Tier 1, đồng thời mở rộng bảo trợ cho các giải của Hội golf địa phương, sân golf và câu lạc bộ. Các giải được nâng tầm quốc tế, có sự góp mặt của golfer khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham dự ở Việt Nam.

Theo dự kiến, nhiều golfer nổi tiếng của Việt Nam sẽ tham gia hệ thống giải chuyên nghiệp năm 2026 để tạo sự hấp dẫn chuyên môn, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.

MINH CHIẾN