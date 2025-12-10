Giải golf Doanh nhân Sài Gòn hướng về đồng bào miền Trung

Giữa nhịp sống hối hả cuối năm, cộng đồng doanh nhân Sài Gòn đã cùng nhau tạo nên một điểm nhấn đầy nhân văn khi Giải Golf Doanh nhân Sài Gòn tranh cúp Thanh Uyên Fruit không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là hành trình sẻ chia, hướng về đồng bào miền Trung vừa trải qua những thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Ban tổ chức trao thưởng cho VĐV đoạt giải.

Từ sân golf đến hành trình nhân ái

Giải đấu diễn ra tại sân golf Tân Sơn Nhất vào ngày 9-12-2025, thu hút 144 golfer nam và nữ tham dự, được chia bảng thi đấu theo handicap nhằm đảm bảo tính công bằng và hấp dẫn chuyên môn. Tuy nhiên, vượt lên trên những cú swing đẹp hay các đường bóng chính xác, giá trị lớn nhất của giải đấu nằm ở tinh thần “biết cho đi” – khi mỗi golfer đều mang trong mình chung một mục tiêu: gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung.

Trong không khí thi đấu sôi nổi nhưng ấm áp nghĩa tình, nhiều golfer chia sẻ niềm tự hào khi được góp mặt. Golfer Phạm Xuân Khoa bày tỏ: “Tôi rất hào hứng và hãnh diện khi tham dự giải golf hướng về đồng bào miền Trung. Đây không chỉ là một giải đấu thể thao, mà còn là dịp để gặp gỡ, chia sẻ với những người có chung tấm lòng thiện nguyện".

Theo Ban tổ chức, việc triển khai một giải đấu quy mô lớn trong thời gian ngắn là thách thức không nhỏ, nhưng sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nhân và golfer đã tạo nên thành công trọn vẹn. Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết: “Hàng năm CLB Golf Doanh nhân Sài Gòn tổ chức ba giải lớn, gắn liền với các hoạt động xã hội. Riêng giải đấu lần này, chúng tôi tập trung toàn bộ nguồn lực để ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Sự đồng lòng của các golfer chính là động lực lớn nhất".

Các VĐV háo hức trước giờ tranh tài

Lan tỏa yêu thương bằng những con số cụ thể

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức công bố tổng số tiền quyên góp hơn 400 triệu đồng, sẽ được chuyển trực tiếp đến người dân các tỉnh miền Trung nhằm hỗ trợ nhu yếu phẩm, khắc phục nhà cửa, sinh kế và hỗ trợ học sinh gặp khó khăn. Nhà tài trợ chính của giải, ông Phạm Xuân Cương – Giám đốc Công ty Thanh Uyên Fruit, chia sẻ: “Tôi xin cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng giải đấu để hướng về đồng bào miền Trung. Trong những cuộc chơi thể thao mà vẫn hướng đến cộng đồng, tôi mong sẽ có thêm thật nhiều hoạt động như thế này.”

Về mặt chuyên môn, giải đấu ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng. Chức vô địch Best Gross thuộc về Lê Thành Hiên. Ở các bảng đấu, Viễn Ngọc giành vô địch bảng A nam; Lê Công Huấn vô địch bảng B nam; Ngô Quang Minh đứng đầu bảng C nam; trong khi Lê Thị Kiều Diễm xuất sắc đăng quang ở bảng nữ.

CAO TƯỜNG