Ra mắt Hội đồng hương Xã Quế Sơn tại TPHCM

Hôm qua, 27-12-2025, Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM phối hợp với UBND xã Quế Sơn và Ban Vận động thành lập Hội đồng hương xã Quế Sơn đã long trọng tổ chức Chương trình họp mặt ra mắt Ban Liên lạc lâm thời Hội đồng hương xã Quế Sơn tại TPHCM.

Ông Ngô Công Quang và ông Hà Văn Tự (giữa) nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo địa phương,

Chương trình có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Trung ương, thành phố Đà Nẵng, TPHCM; đại diện lãnh đạo xã Quế Sơn, các hội đồng hương bạn cùng đông đảo bà con đồng hương Quế Sơn đang sinh sống, học tập và làm việc tại TPHCM.

Tham dự chương trình có ông Đinh Nguyên Vũ – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quế Sơn, cùng đoàn công tác của địa phương. Tại chương trình, Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Liên lạc lâm thời, Ban Cố vấn, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành lâm thời Hội đồng hương xã Quế Sơn tại TPHCM. Nhà báo Ngô Công Quang – Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Nhà báo & Công luận, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam – được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng hương xã Quế Sơn tại TPHCM, Ông Hà Văn Tự - Phó Tổng Giám đốc Công ty Thép Thông Minh Toàn Cầu làm Phó Chủ tịch Thường trực ...

Xã Quế Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Đông Phú và các xã: Quế Minh, Quế An, Quế Long, Quế Phong. Bên cạnh nội dung kiện toàn tổ chức, Hội đồng hương xã Quế Sơn tại TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực: trao 100 triệu đồng quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà, trao 40 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm Dưỡng lão Hiệp Đức, đồng thời trao quà và học bổng cho hai sinh viên Quế Sơn có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đặc biệt, chương trình ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của các đại biểu và mạnh thường quân trong phiên đấu giá chiếc áo thi đấu có chữ ký của cầu thủ Nguyễn Tiến Linh – Quả Bóng Vàng Việt Nam 2024, với tổng số tiền đấu giá và đồng hành đạt 260 triệu đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng. Công ty Thép Thông minh Toàn cầu GB Steel đã trúng đấu giá và toàn bộ số tiền được chuyển vào quỹ hoạt động của Ban liên lạc Hội đồng hương Xã Quế Sơn tại TPHCM.

Ban liên lạc tổ chức đấu giá gây quỹ chiếc áo thi đấu của Quả bóng vàng Việt Nam 2024 Nguyễn Tiến Linh tại sự kiện.

Chương trình khép lại trong không khí ấm áp, đoàn kết, thể hiện tinh thần nghĩa tình của những người con Quế Sơn xa quê, hướng về quê hương, đồng thời mở ra định hướng xây dựng tổ chức hội đồng hương hoạt động bài bản, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

