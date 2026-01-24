Hội đồng hương Quế Sơn tại TPHCM mang "Xuân ấm áp, Tết yêu thương" về quê nhà

Trong hai ngày 23 và 24-1-2026, Hội đồng hương Quế Sơn tại TPHCM đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quế Sơn tổ chức chương trình “Nghĩa tình Quê hương: Xuân ấm áp, Tết yêu thương”, trao quà Tết cho học sinh vượt khó học giỏi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Những phần quà Tết ấm áp được gởi đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khăn tại chương trình.

Tại chương trình, hơn 600 phần quà với tổng trị giá trên 300 triệu đồng đã được Thường trực Hội đồng hương Quế Sơn tại TPHCM cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Sơn trao tận tay các em học sinh Trường THPT Quế Sơn và bà con khó khăn.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đoàn đã trực tiếp đến các khu vực Quế An, Quế Minh, Quế Phong, Quế Long và Đông Phú để trao quà.

Nhận được sự quan tâm, chia sẻ kịp thời trong những ngày giáp Tết, nhiều hộ dân bày tỏ niềm vui, xúc động và gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân, những người con Quế Sơn đang sinh sống, làm việc tại TPHCM nhưng luôn hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực.

Hà Văn Tự, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương Quế Sơn tại TPHCM kết nối với các cá nhân, doanh nghiệp trao quà tặng đến Trung tâm Dưỡng lão Hiệp Đức.

Chia sẻ tại chương trình, ông Ngô Công Quang, Chủ tịch Hội đồng hương Quế Sơn tại TPHCM cho biết: thời gian qua, Hội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, hỗ trợ bà con Quế Sơn gặp khó khăn tại TPHCM; phối hợp cùng Hội Doanh nhân Đà Nẵng tại TPHCM, Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM thực hiện “Chuyến xe nghĩa tình” đưa bà con về quê đón Tết Bính Ngọ 2026. Chương trình trao quà tại quê nhà lần này là sự tiếp nối của tinh thần nghĩa tình đó.

Theo ông Đỗ Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Sơn, xã Quế Sơn được hình thành trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính gồm Quế An, Quế Phong, Quế Long, Quế Minh và thị trấn Đông Phú, với dân số hơn 34.000 người. Hiện địa phương còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hoàn cảnh khó khăn. Ông đánh giá cao hoạt động đầy ý nghĩa, kịp thời và nhân văn của Hội đồng hương Quế Sơn tại TPHCM, góp phần mang đến mùa xuân ấm áp cho bà con.

Cũng trong dịp này, ông Hà Văn Tự, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương Quế Sơn tại TPHCM đã kết nối các mạnh thường quân trao tặng Trung tâm Dưỡng lão Hiệp Đức 20 triệu đồng cùng 2 tấn gạo, tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình quê hương.

