Hành trình hội nhập môi trường lao động quốc tế của cựu sinh viên Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Trong dòng chảy hội nhập mạnh mẽ của thị trường lao động toàn cầu, câu chuyện của Nguyễn Hồng Ngọc – Cựu sinh viên khóa 9 Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) là minh chứng rõ nét cho vai trò của môi trường giáo dục hiện đại trong việc nuôi dưỡng khát vọng và năng lực vươn xa của người trẻ.

Hồng Ngọc tốt nghiệp tại EIU năm 2024.

Lựa chọn theo học tại EIU là quyết định mang tính nền tảng

Nhìn lại chặng đường từ những năm cuối THPT đến hiện tại, Nguyễn Hồng Ngọc cho rằng việc theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) là một quyết định mang tính nền tảng. Chương trình đào tạo tại EIU không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn có tính ứng dụng cao, mà còn giúp sinh viên hình thành tư duy linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với nhiều định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập.

Theo Hồng Ngọc, điểm nổi bật của EIU nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết, thực tiễn và phát triển kỹ năng. Mô hình học tập theo dự án, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại đã tạo điều kiện để sinh viên học thật và làm thật, từng bước rèn luyện tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và xử lý tình huống trong môi trường quốc tế.

Trong số các học phần, Hồng Ngọc cho biết: Môn BUS 496 - Capstone: Business Strategy là môn học để lại dấu ấn sâu đậm nhất với Hồng Ngọc khi giúp Hồng Ngọc tiếp cận thực tế hoạt động doanh nghiệp, từ tổ chức nhân sự, quy trình vận hành đến ra quyết định quản lý.

Hồng Ngọc bắt đầu hành trình mới tại Qatar Airways

Vào học tại EIU, Hồng Ngọc đã chủ động xây dựng lộ trình học tập, tăng cường tiếp xúc tiếng Anh mỗi ngày. Nhờ môi trường học tập sử dụng 100% tiếng Anh, Hồng Ngọc tốt nghiệp với IELTS 7.0 và sự tự tin khi bước vào môi trường làm việc quốc tế.

Dám bước ra khỏi vùng an toàn

Tốt nghiệp năm 2024, Hồng Ngọc từng làm việc ở vị trí Customer Service tại Becamex Tokyu. Tuy nhiên, với mong muốn chinh phục môi trường quốc tế chuyên nghiệp hơn, Hồng Ngọc đã mạnh dạn rẽ hướng, ứng tuyển vào các hãng hàng không quốc tế. Sau khi vượt qua vòng tuyển chọn của nhiều hãng lớn như Flynas, Starlux, Hồng Ngọc chính thức lựa chọn Qatar Airways để phát triển sự nghiệp. Chia sẻ về bước ngoặt này, Hồng Ngọc cho biết: “Mỗi quyết định đều có rủi ro, nhưng nếu không thử, mình sẽ không bao giờ biết giới hạn của bản thân”.

Trong quá trình làm việc, Hồng Ngọc đã có cơ hội bay đến nhiều quốc gia, đặc biệt tại châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch… Những trải nghiệm đó giúp Hồng Ngọc học cách thích nghi với đa dạng văn hóa, nâng cao kỹ năng giao tiếp, quan sát, xử lý tình huống và làm việc trong môi trường đa quốc gia. Chia sẻ về những ngày đầu làm việc tại Qatar Airways, Hồng Ngọc cho biết: Thử thách lớn nhất trong giai đoạn đầu là sự khác biệt về văn hóa và nhịp sống khi làm việc xa nhà. Tuy nhiên, nền tảng tiếng Anh vững chắc, kỹ năng làm việc nhóm và tư duy chủ động được rèn luyện tại EIU đã giúp bản thân nhanh chóng hòa nhập và tự tin trong môi trường áp lực cao.

Từ chính trải nghiệm của mình, Hồng Ngọc nhấn mạnh rằng sinh viên EIU cần chủ động xây dựng hành trang nghề nghiệp ngay từ những năm đầu đại học, các bạn cần nghiêm túc đầu tư học tiếng Anh để sớm đạt chuẩn IELTS 6.0 là điều kiện bắt buộc khi tốt nghiệp tất cả các Ngành đào tạo tại EIU, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, thực tập thực tế, không ngừng trau dồi kỹ năng mềm và giữ vững tinh thần cầu tiến trong học tập lẫn cuộc sống.

Hành trình trưởng thành của Nguyễn Hồng Ngọc là minh chứng rõ nét cho vai trò của môi trường giáo dục trong việc hun đúc bản lĩnh, tư duy mở và năng lực hội nhập của người trẻ. Tại EIU, sinh viên không chỉ học để tốt nghiệp, mà còn được trang bị nền tảng vững chắc để tự tin bước ra thế giới rộng lớn và chinh phục những cơ hội toàn cầu.

CAO TƯỜNG