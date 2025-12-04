adidas giới thiệu mẫu áo đồng hành cùng thể thao Việt Nam

Ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á đầy sôi động đang đến gần. Hòa chung nhịp đập ấy, adidas Việt Nam giới thiệu mẫu áo “Việt Nam Đồng Sắc”, mang thông điệp cổ vũ mạnh mẽ dành cho cuộc tranh tài năm nay.

Các ngôi sao của thể thao Việt Nam như Nguyễn Văn Quyết, Caleb Nguyễn và Phạm Tiến Sản tươi tắn trong trang phục “Việt Nam Đồng Sắc”.

Sự ra mắt của “Việt Nam Đồng Sắc” không chỉ là câu chuyện văn hóathời trang - thể thao, mà còn là sự khẳng định bản sắc Việt được chăm chút trong từng chi tiết, dành cho tất cả những ai muốn sát cánh cùng các vận động viên trên hành trình chinh phục đấu trường khu vực.

Nhiều nghệ sĩ và gương mặt có sức ảnh hưởng đã khoác lên chiếc áo mới, lan tỏa niềm tự hào sâu sắc: VĐV điền kinh và duathlon Phạm Tiến Sản, tiền đạo Văn Quyết, cầu thủ bóng rổ Caleb Nguyễn, VĐV tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc, Nam vương Siêu quốc gia châu Á Đạt Kyo, Quán quân Én vàng Thảo Uyên…. Tất cả tạo nên hình ảnh đoàn kết, trẻ trung và tràn đầy cảm hứng, cùng hướng đến những chiến thắng của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực.

VĐV điền kinh Phạm Tiến Sản.

Chiếc áo được lấy cảm hứng từ những vận động viên ưu tú, những người luôn nỗ lực bền bỉ, bằng kỷ luật thép và ý chí vượt qua mọi giới hạn. Những gương mặt từng giành vinh quang tại SEA Games như Phạm Tiến Sản không chỉ đại diện cho thành tích mà còn cho sự kiên trì và tinh thần vươn lên.

Họ bước vào sân đấu với sự tập trung và quyết tâm cao độ, mang theo sự ủng hộ của người hâm mộ trên khắp cả nước. Với Vietnam Celebration Tee, adidas Việt Nam đưa tinh thần đồng hành đó đến gần hơn với mọi người. Khi cả vận động viên và người hâm mộ cùng mặc chiếc áo này, đó là một cách thể hiện đơn giản nhưng đầy sức mạnh về sự gắn kết. Đây là biểu hiện của niềm tự hào và nguồn động viên chung khi Việt Nam tiến vào sân chơi thể thao lớn nhất khu vực.

Thông điệp chủ đạo của “Việt Nam Đồng Sắc” được truyền tải qua sự hòa quyện giữa tinh thần cổ vũ và trải nghiệm sử dụng. Phối màu đỏ-vàng nổi bật mang đậm tính biểu tượng: đỏ của khát vọng và nguồn năng lượng không bao giờ tắt; vàng của ánh sáng vinh quang và những khoảnh khắc chiến thắng khiến cả đất nước vỡ òa. Tất cả được thể hiện trong một thiết kế hiện đại, giàu cảm xúc.

Đỗ Kim Phúc, Thảo Uyên, Đạt Kyo.

Song hành với yếu tố tinh thần, adidas chú trọng tối ưu trải nghiệm bằng tiêu chí All-day Comfort. Mẫu áo mang lại sự thoải mái trong suốt ngày dài, từ di chuyển, tham gia fan zone, vận động nhẹ… đến những giờ phút cuồng nhiệt trên khán đài.

Những năm gần đây, adidas tại Việt Nam không chỉ giới thiệu các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế mà còn thể hiện rõ cam kết tôn trọng và tôn vinh giá trị văn hóa bản địa. “Việt Nam Đồng Sắc” là minh chứng mới nhất cho tinh thần đó. adidas Việt Nam chính thức mở bán áo “Việt Nam Đồng Sắc” từ ngày 1-12 trên toàn hệ thống phân phối.

NGUYÊN PHƯƠNG