Lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng dân cư

Sáng 30-11, phường Phú Lợi (TPHCM) tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể thao lần thứ I năm 2025 với sự tham gia của gần 1.300 vận động viên, cổ động viên.

Tham dự lễ có ông Nguyễn Ngô Bảo Quốc, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bình Dương (thuộc Sở VH - TT TPHCM).

Đoàn rước đuốc di chuyển từ ﻿Bia tưởng niệm liệt sĩ phường về Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập Cộng đồng phường Phú Lợi (cũ)

Đại hội Thể thao phường Phú Lợi lần thứ I sẽ tổ chức thi đấu 8 môn: Bóng đá, bóng rổ, bóng bàn, pickleball, điền kinh, cầu lông, bơi, billiards với sự tham gia của hơn 700 vận động viên đến từ 22 đoàn thi đấu.

Bí Thư Đảng ủy phường Phú Lợi Lê Thanh Long nhận đuốc từ các vận động viên

Tại Lễ khai mạc, ông Lê Thanh Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã châm đuốc khai mạc Đại hội. Đây là ngọn lửa thiêng liêng, ngọn lửa truyền thống nhiệt huyết của tinh thần thể thao Phú Lợi được Bí thư Đảng ủy phường thắp lên từ Bia tưởng niệm liệt sĩ phường và trao lại cho các vận động viên ưu tú. Các vận động viên sau đó diễu hành qua tuyến đường Huỳnh Văn Lũy về lễ đài khai mạc Đại hội tại Trung tâm Văn hóa thể thao phường.

Phần nghi lễ, diễu hành, đồng diễn đến từ các ban, ngành, đoàn thể, các khu phố, lực lượng vũ trang, đơn vị trên địa bàn phường



Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đoàn Đình Hữu, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội khẳng định, Đại hội Thể thao phường Phú Lợi lần thứ I là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đại diện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bình Dương và lãnh đạo phường trao cờ lưu niệm cho các đơn vị

Các tiết mục biểu diễn tạo nên không khí trang sôi nổi, lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể

Đây cũng là dịp tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham dự Đại hội Thể thao cấp thành phố và tham gia thi đấu tại các giải cao hơn.

Thời gian diễn ra thi đấu vòng loại và chính thức từ 30-11-2025 đến ngày 31-12-2025. Công tác tổng kết - khen thưởng, tuyển chọn bồi dưỡng vận động viên tham dự Đại hội Thể thao cấp thành phố sẽ diễn ra từ ngày 31-12-2025 đến ngày 31-1-2026.

TÂM TRANG