Từ tiếng trống truyền thống đến sân Pickleball: Người trẻ viết tiếp tinh thần Lạc Hồng

Trong bối cảnh Pickleball bùng nổ như hiện nay, người trẻ Việt đã và đang mang tinh thần dân tộc lên sân theo cách rất riêng. Sự hiện diện ngày càng nổi bật của văn hóa Việt Nam không chỉ tạo nên sức sống mới cho Pickleball trong nước, mà còn góp phần đưa hình ảnh Việt Nam vươn ra bản đồ thể thao thế giới.

Nhiều gương mặt nổi bật trong làng Pickleball hiện nay tham gia vào chương trình.

“Âm vang Lạc Hồng - Đánh thức tinh thần Việt” là chủ đề của TVC ra mắt sản phẩm Lạc Hồng của Soxter Pickleball.

Mở đầu TVC là tiếng trống vang dội – biểu tượng của sức mạnh, khát vọng và niềm tin của nhiều thế hệ người Việt. Trong âm hưởng hào sảng ấy, hình ảnh võ sinh tập luyện hiện lên dứt khoát, thể hiện tinh thần rèn luyện bền bỉ và ý chí vươn lên mạnh mẽ. Đó không chỉ là võ thuật, mà là tinh thần Việt: kiên trì, kỷ luật và không bao giờ lùi bước trước khó khăn.

Từ tiếng trống trường rộn ràng, TVC dẫn dắt người xem đến âm thanh mới mẻ nhưng đầy năng lượng: tiếng bóng Pickleball vang vọng trên sân. Mỗi cú đánh dứt khoát, mỗi nhịp bóng bật lên lại như tiếp nối mạch nguồn sức mạnh từ trống trận đến trống trường hòa quyện truyền thống với hiện đại, quá khứ với tương lai.

Âm thanh của Pickleball không chỉ là tiếng bóng chạm mặt vợt. Đó là nhịp chuyển mình của một thế hệ trẻ năng động, tự tin, dám thử thách bản thân. Trên sân, nơi tiếng cười, tiếng gọi bạn và tiếng bóng bật nhịp rộn ràng, tinh thần kỷ luật – đoàn kết – bền bỉ được nuôi dưỡng từng ngày, như một phiên bản mới của những bài học rèn luyện mà ông cha đã gửi gắm. Ở đó, ý chí vươn lên của người Việt vẫn nguyên vẹn: mạnh mẽ nhưng mềm dẻo, quyết liệt nhưng đầy khôn ngoan, luôn biết thích nghi với những bộ môn mới, xu hướng mới để nâng tầm thể thao nước nhà.

TVC “Âm vang Lạc Hồng – đánh thức tinh thần Việt” với sự tham gia của Đắc Tiến - Cựu thành viên đội tuyển quần vợt quốc gia, hiện đang là vận động viên đại diện của thương hiệu. Cùng với đó là sự góp mặt của các gương mặt nổi bật trong làng Pickleball hiện nay như: Quân Trần, Hoàng Anh, Quốc Anh Lạng Sơn, Chính Bắc Ninh… và 2 Content Creator Huy Mê Pick, Giang Tracy – những gương mặt đang tạo sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng pickleball trên các nền tảng mạng xã hội.

Là một startup trẻ, sản phẩm lần này của Soxter Pickleball mang đậm dấu ấn Việt Nam từ tên gọi cho đến thiết kế, đặc biệt với sự xuất hiện của chim Lạc trên mặt vợt và cây tre trên viền vợt. Một trong những điểm đặc biệt của sản phẩm lần này là âm thanh vang vọng khi chạm bóng, được ví như “Âm vang Lạc Hồng”, “Đánh thức tinh thần Việt” nơi mỗi người chơi Pickleball Việt Nam.

Với sự bùng nổ của Pickleball, người trẻ Việt đang mang tinh thần dân tộc lên sân theo cách rất riêng, để mỗi cú vung vợt và nhịp bóng bật lên đều trở thành tiếng nói của niềm tự hào Việt Nam. Họ góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước trên bản đồ thể thao thế giới, khẳng định tinh thần Việt luôn hiện diện trên mọi sân chơi, dù mới mẻ hay đầy thách thức.

CAO TƯỜNG