6 tuyển thủ đội tuyển golf Việt Nam sẽ tham dự ASIAD 20

Năm nay, đội tuyển golf Việt Nam chỉ góp mặt 6 tuyển thủ tranh tài ASIAD 20 và việc tuyển chọn được công khai tiêu chí.

Nguyễn Anh Minh vẫn đang là VĐV golf nghiệp dư hàng đầu Việt Nam. Ảnh: VGA

Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) và Cục Thể dục-Thể thao Việt Nam đã công khai tiêu chí tuyển chọn VĐV tham dự môn golf tại ASIAD 20. Từ đó, VĐV golf trong cả nước đều có cơ hội góp mặt ASIAD 20 nếu đảm bảo được tiêu chí đưa ra.

Đội tuyển golf Việt Nam sẽ tới Nhật Bản tranh tài ASIAD 20 bằng kinh phí xã hội hóa, không dùng ngân sách Nhà nước.

Tiêu chí vừa được VGA công khai ngày 19-3 ghi cụ thể việc tuyển chọn 6 golfer (3 nam, 3 nữ) thi đấu ASIAD 20 sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn.

Tại giai đoạn thứ nhất, đội dự tuyển golf Việt Nam được thành lập. Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam sẽ chọn 6 golfer nam và 6 golfer nữ vào đội dự tuyển golf Việt Nam.

Tiêu chí tại giai đoạn tuyển chọn thứ nhất được ghi rõ: “Việc tuyển chọn 6 VĐV nam và 6 VĐV nữ sẽ căn cứ theo vị trí trên Bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới (WAGR), theo nguyên tắc xét từ thứ hạng cao xuống thấp; Thời điểm chốt thứ hạng WAGR: theo bảng xếp hạng cập nhật ngày 31-3-2026; Tiêu chí xét tuyển theo WAGR được áp dụng thống nhất đối với cả VĐV thuộc suất của Hiệp hội golf Việt Nam và suất xã hội hóa tự túc (VĐV tự túc bắt buộc phải có tên trên bảng xếp hạng WAGR)”.

Tiêu chí tại giai đoạn tuyển chọn thứ 2 ghi cụ thể: “3 VĐV nam và 3 VĐV nữ sẽ được chốt chính thức bởi Ban huấn luyện đội tuyển golf Việt Nam vào ngày 30-6-2026 dựa trên phong độ thi đấu, Bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới WAGR tại thời điểm đó”.

Tại ASIAD 19, đội tuyển golf Việt Nam đã thi đấu với các tuyển thủ Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Lê Chúc An, Ngô Bảo Nghi.

MINH CHIẾN