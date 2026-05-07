Giải vòng loại ASIAD 20 môn võ thuật tổng hợp sẽ diễn ra tại Uzbekistan

Các võ sĩ toàn châu Á sẽ tham dự giải vô địch võ thuật tổng hợp (MMA) châu Á lần thứ 4-2026 cũng là vòng loại tranh suất góp mặt ASIAD 20.

Hiệp hội võ thuật tổng hợp châu Á (AMMA) đã xác định thời điểm tổ chức vòng loại ASIAD 20 đồng thời là giải vô địch châu Á lần thứ 4-2026 tại Uzbekistan từ ngày 22-5 tới 24-5.

Theo quy định, các võ sĩ có kết quả tốt nhất tại giải lần này sẽ nhận suất góp mặt môn võ thuật tổng hợp của ASIAD 20. Chương trình dự kiến sẽ thu hút các võ sĩ hàng đầu của châu Á tham gia tranh tài để tìm những tấm vé tới Nhật Bản vào tháng 9 năm nay.

Hiện tại, đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam cũng xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu này. Tuy nhiên, việc tham dự sẽ được Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam và Ban huấn luyện đội tuyển lựa chọn tuyển thủ phù hợp hạng cân để có thể tranh chấp được kết quả tốt nhất.

Cùng tại sàn đấu tại giải vô địch châu Á lần thứ 4-2026 ở Uzbekistan, Hiệp hội võ thuật tổng hợp châu Á sẽ tổ chức thi đấu giải vô địch trẻ châu Á lần thứ 2-2026 từ ngày 18 tới 20-5. Các kết quả của giải đấu cũng để chuẩn bị cho Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2026.

Đầu năm nay, giải vô địch châu Á lần thứ 3-2026 đã diễn ra tại Trung Quốc. Khi đó, Ban tổ chức ghi nhận gần 200 VĐV của 19 đội tham gia thi đấu các nội dung dành cho nam gồm MMA hiện đại: 56kg, 60kg, 65kg, 71kg, 77kg, 85kg, 96kg, 120kg; MMA truyền thống: 56kg, 60kg, 65kg, 71kg, 77kg, 85kg, 96kg, 120kg. Với nữ, các VĐV đã thi đấu MMA hiện đại: 49kg, 54kg, 60kg và MMA truyền thống: 49kg, 54kg, 60kg, 69kg. Tại đây, võ sĩ Lò Thị Phung của Việt Nam đã giành HCV nội dung MMA hiện đại 49kg nữ. Tuy nhiên, đây không phải nội dung thuộc chương trình ASIAD 20.

Ban tổ chức ASIAD 20 sẽ tiến hành thi đấu các nội dung môn MMA ở Đại hội lần này gồm MMA hiện đại: 60kg, 71kg (nam), 54kg (nữ); MMA truyền thống: 65kg, 77kg (nam) và 60kg (nữ).

ASIAD 20 là Đại hội thể thao châu Á đầu tiên đưa môn võ thuật tổng hợp vào chương trình thi đấu chính thức.

MINH CHIẾN