Đội võ thuật tổng hợp (MMA) TPHCM giành 6 HCV tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026

Giải đấu đã khép lại với những trận chung kết hấp dẫn, qua đó giới chuyên môn tìm ra nhà vô địch từng hạng cân của giải năm nay.

Đội võ thuật tổng hợp (MMA) TPHCM tại giải đấu năm nay. Ảnh: DUY NHẤT

Năm nay, giải vô địch câu lạc bộ MMA quốc gia 2026 tiếp tục nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của chương trình thể thao thành tích cao quốc gia 2026. Các cuộc so tài đã kết thúc ngày 29-3 trên sân đấu tại Đại học TDTT Bắc Ninh.

Khép lại giải, đội TPHCM đã giành được 6 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ qua các nội dung tham dự. Trong giải, đội võ thuật tổng hợp TPHCM góp mặt 2 đội hình thi đấu với các võ sĩ của khu vực 1 và khu vực 2. Trong đó, các tấm HCV đã thuộc về võ sĩ Lưu Đức Mạnh (60kg nam), Nguyễn Phan Trọng Khánh (70kg nam), Trần Minh Trung (77kg nam) và Nguyễn Kế Nhơn (56kg nam), Trịnh Xuân Anh (71kg nam), Trần Quốc Toản (85kg nam).

Giải đấu đã đưa vào tranh tài 2 thể thức gồm truyền thống và hiện đại, với tổng 65 bộ huy chương trao cho các nhóm tuổi gồm U14, U16, U18 và trên 18 tuổi. Ban tổ chức áp dụng luật thi đấu của Hiệp hội MMA châu Á tại giải. Chương trình thi đấu được đảm bảo đúng quy chuẩn của châu Á để từ đây Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) và Cục TDTT Việt Nam chọn ra các VĐV tốt nhất tập trung đội tuyển MMA quốc gia và đội tuyển MMA trẻ quốc gia. Toàn giải đã có hơn 300 VĐV tham gia tranh tài.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, đội Hưng Yên đã giữ vị trí số 1, hạng nhì là đội Bắc Ninh 1 và hạng ba là đội Thái Nguyên 1. Giải năm nay có 28 đội góp mặt tranh tài.

Sau giải, đội tuyển võ thuật tổng hợp Việt Nam sẽ được chuẩn bị lực lượng để hướng tới thi đấu giải vô địch châu Á 2026 vào tháng 5 nhằm tranh suất ASIAD 20.

MINH CHIẾN