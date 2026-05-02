11 cung thủ Việt Nam sẵn sàng tranh tài Cúp thế giới 2026 để chuẩn bị ASIAD 20

Bắn cung Việt Nam sẽ tập trung tìm kết quả tốt nhất tại Cúp thế giới 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bắn cung Việt Nam với tổ nội dung cung 1 dây và cung 3 dây tập luyện không nghỉ trong các ngày lễ 30-4, 1-5 để chuẩn bị chuyên môn tối đa bởi thời điểm tham dự Cúp thế giới 2026 (chặng 2) tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã cận kề.

Ban huấn luyện đội tuyển bắn cung Việt Nam quyết định cử 11 gương mặt đang giữ phong độ tốt tham dự giải đấu. Vào ngày 3-5, lần lượt các cung thủ Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp, Hoàng Phương Thảo, Lê Quốc Phong, Đặng Công Đức, Nguyễn Thị Hải Châu, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Nguyễn Duy, Trần Xuân Hưởng, Dương Duy Bảo và Hoàng Thị Mai sẽ tới Thượng Hải (Trung Quốc).

Lần tranh tài tại Cúp thế giới 2026 (chặng 2), đội tuyển bắn cung Việt Nam tham gia các nội dung dành cho nam, nữ với cung 1 dây và 3 dây.

“Hiện tại, từng tuyển thủ đã và đang được chuẩn bị chuyên môn theo giáo án của Ban huấn luyện. Chúng tôi xác định mỗi giải đấu quốc tế là thêm một cơ hội cho cung thủ tích lũy kinh nghiệm. Đội bắn cung Việt Nam có nhiệm vụ quan trọng là ASIAD 20 trong năm nay”, phụ trách bộ môn bắn cung (Cục TDTT Việt Nam) – ông Phan Trọng Quân bày tỏ.

Ghi nhận không khí tập luyện của tổ nội dung cung 1 dây tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia là sôi động. Mỗi mũi tên bay khỏi cây cung trong từng buổi tập đều được cung thủ tập luyện và chuẩn bị kỹ càng để đạt được độ chính xác cao nhất vào hồng tâm.

Bắn cung Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ ở năm 2026 khi giành được các tấm huy chương tại Cúp châu Á 2026 đã diễn ra ở Thái Lan cuối tháng 3. Khi đó, tuyển thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ có HCB cung 1 dây cá nhân nam trong khi Phi Vũ/Lộc Thị Đào có HCĐ cung 1 dây đồng đội nam-nữ. Với nội dung cung 3 dây, đội hình Đặng Công Đức, Phạm Ngọc Tú, Trần Xuân Hưởng đã giành HCB đồng đội nam. “Kết quả ở Cúp châu Á 2026 vừa qua là sự khích lệ, nhưng đó mới là khởi đầu. Phía trước, mỗi cung thủ của đội tuyển quốc gia vẫn rất tập trung chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bắn cung Việt Nam trao đổi thêm.

Phi Vũ (áo trắng) đã thi đấu tốt tại Cúp châu Á 2026 vừa qua. Ảnh: WORLDARCHERY

Cúp thế giới 2026 (chặng 2) tại Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ thu hút tất cả cung thủ hàng đầu thế giới. Trong đó, không ít cung thủ đẳng cấp Olympic và các cung thủ số 1 thế giới sẽ góp mặt. Điều này có giá trị chuyên môn tốt cho tuyển thủ Việt Nam. Họ sẽ được cơ hội nâng cao trình độ khi được thi đấu trực tiếp trước những cung thủ đẳng cấp.

Tháng 9 năm nay, đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ tham dự ASIAD 20. Những cuộc thi đấu quốc tế từ nay cho tới thời điểm trên chính là dịp để đội tuyển bắn cung Việt Nam hoàn thiện chuyên môn trước khi sẵn sàng nhập cuộc thi đấu ở Nhật Bản. Ban tổ chức Cúp thế giới 2026 (chặng 2) tại Thượng Hải (Trung Quốc) cho rằng, cuộc tranh tài lần này được xem như chương trình kiểm tra chuyên môn sớm trước ASIAD 20 bởi nhiều đội tuyển bắn cung tại châu Á đều cử lực lượng nòng cốt tham gia.

Giải đấu tại Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ thi đấu chính thức từ ngày 5-5 tới 10-5. Toàn giải có 320 cung thủ của 44 đội tham dự. Các đội của châu Á tham gia giải lần này gồm Bangladesh, Trung Quốc, Đài Bắc TRung Hoa, Hongkong (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Macau (Trung Quốc), Malaysia, Mông Cổ, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Uzbekistan, Việt Nam.

MINH CHIẾN