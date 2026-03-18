Đỗ Thị Ánh Nguyệt vắng mặt ở đội tuyển bắn cung Việt Nam

Đội tuyển bắn cung Việt Nam tập trung chuẩn bị chuyên môn ở năm 2026 và chính thức không có gương mặt Đỗ Thị Ánh Nguyệt.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt chính thức không có tên trong đợt tập trung của đội tuyển bắn cung Việt Nam năm 2026. Với sự vắng mặt này, gần như cô sẽ không nằm trong sự chuẩn bị để tham gia tranh tài ASIAD 20 vào tháng 9 năm nay tại Nhật Bản của đội tuyển bắn cung Việt Nam.

Tại giai đoạn đầu của đợt tập huấn, đội tuyển bắn cung Việt Nam đã chuẩn bị chuyên môn gồm 10 cung thủ thuộc nhóm trọng điểm cung 1 dây. Ánh Nguyệt không có tên tại đợt tập luyện trên.

Từ giai đoạn 2 của đợt tập huấn (bắt đầu ngày 16-3), Cục TDTT Việt Nam đã bổ sung thêm lực lượng tập huấn đội tuyển bắn cung Việt Nam. Ánh Nguyệt không tiếp tục góp mặt. Ánh Nguyệt đang là gương mặt để lại dấu ấn đối với bắn cung Việt Nam khi 2 lần liên tiếp giành suất tham dự Olympic với kỳ thi đấu năm 2020 tại Nhật Bản và 2024 ở Pháp.

Ở SEA Games 33-2025, Ánh Nguyệt là 1 trong những cung thủ trọng điểm của đội tuyển bắn cung Việt Nam. Cô đã giành HCĐ đồng đội nữ cung 1 dây. Sau Đại hội trên, Ánh Nguyệt đã lập gia đình.

Ban huấn luyện đội tuyển bắn cung Việt Nam cho biết trong thời điểm hiện tại, việc chuẩn bị chuyên môn hướng tới ASIAD 20 được giao cho HLV nội đảm trách. Đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ chưa thuê chuyên gia để hướng tới đấu trường ASIAD 20, nhưng có sự chuẩn bị chuyên môn phù hợp nhất.

Chuyên gia Hàn Quốc Park Chae-soon đã chia tay đội tuyển bắn cung Việt Nam sau SEA Games 33-2025. Hiện tại, HLV Ngô Hải Nam đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển bắn cung Việt Nam. Ông Ngô Nam Hải từng làm việc trong Ban huấn luyện khi chuyên gia Park Chae-soon huấn luyện đội tuyển bắn cung Việt Nam.

Hiện tại, nhiều VĐV quen thuộc của bắn cung Việt Nam như Lê Quốc Phong, Nguyễn Duy, Lộc Thị Đào, Nguyễn Thị Thanh Nhi… đang tập luyện chuyên môn. Trong đó, Lê Quốc Phong là tuyển thủ từng góp mặt Olympic Paris (Pháp) 2024.

Bất ngờ tại đợt tập huấn năm 2026 là sự trở lại của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Cung thủ từng tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản. Tuy nhiên sau đó, Phi Vũ không thường xuyên được tập trung đội tuyển bắn cung Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo được chuyên môn tại các giải quốc nội. Do vậy ở năm nay, Phi Vũ được trao suất trở lại đội tuyển bắn cung Việt Nam và sẽ chuẩn bị cho ASIAD 20.

“Chúng tôi vẫn giữ sự ổn định chuẩn bị chuyên môn cho các cung thủ. Ban huấn luyện có giáo án phù hợp để chuẩn bị kỹ thuật cho VĐV trong các bài tập để hướng tới tham dự một số giải quốc tế năm 2026”, phụ trách bộ môn bắn cung (Cục TDTT Việt Nam) – ông Phan Trọng Quân cho biết.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ có kế hoạch tập huấn nước ngoài trong thời gian chuẩn bị ASIAD 20. Tuy nhiên, thời điểm tập huấn được Ban huấn luyện tính toán phù hợp vào giai đoạn quyết định trước thi đấu Đại hội này.

