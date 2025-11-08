Dàn hảo thủ bắn cung Việt Nam tranh tài ở giải vô địch châu Á 2025

Cung thủ Ánh Nguyệt là thành viên tham dự giải vô địch châu Á 2025. Ảnh: WORLD ARCHERY

Phụ trách bộ môn bắn cung (Cục TDTT Việt Nam) – ông Phan Trọng Quân khẳng định: “Giải vô địch châu Á luôn là nơi cạnh tranh chuyên môn cao nhất giữa các cung thủ hàng đầu của châu lục. Đội hình tham dự giải lần này của bắn cung Việt Nam là những người đang có chuyên môn tốt nhất”.

Chuyên gia Park Chaesoon là người chỉ đạo chuyên môn các cung thủ tại giải vô địch châu Á 2025. Ngay khi có mặt ở địa điểm tổ chức tranh tài tại Bangladesh, tất cả cung thủ Việt Nam đã bước vào tập luyện làm quen với sân đấu trong ngày 8-11 để sẵn sàng tranh tài chính thức.

“Giải vô địch châu Á 2025 chưa phải chương trình tính điểm trao suất cho đấu trường Olympic. Dẫu vậy, giải vô địch châu lục có giá trị đánh giá chuyên môn kỹ lưỡng. Chúng tôi cũng dự báo, nhiều quốc gia sẽ cử lực lượng tốt nhất để có sự kiểm tra phong độ nhằm rút kinh nghiệm trước khi tham gia ASIAD 20 năm sau”, ông Phan Trọng Quân bày tỏ thêm.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam đăng ký 14 cung thủ tham dự giải vô địch châu Á 2025. Gần như chắc chắn, lực lượng này sẽ là những người có suất tham dự SEA Games 33-2025.

Ở cuộc đấu lần này, bắn cung TPHCM đóng góp 1 tuyển thủ là Nguyễn Ngọc Dũng. Cung thủ được dự báo sẽ có cơ hội giành được thành tích cao nếu đạt phong độ ổn định trong nội dung cung 3 dây.

Lê Quốc Phong đang có phong độ ổn định để vào tranh tài giải vô địch châu Á 2025. Ảnh: WORLD ARCHERY

Tại giải vô địch châu Á 2025, tuyển thủ số 1 của bắn cung nam Việt Nam là Lê Quốc Phong được trao cơ hội tranh tài. “Quốc Phong đang có phong độ ổn định ở quá trình tập luyện thời gian qua. Hiện tại, Quốc Phong rất tự tin bước vào thi đấu giải vô địch châu Á. Đây cũng là 1 cuộc kiểm tra kỹ lưỡng giúp Quốc Phong gia tăng chuyên môn và hướng đến đấu trường SEA Games 33-2025 với quyết tâm cao nhất”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển bắn cung đã trao đổi.

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt là 1 trong những gương mặt nữ đang đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất ở giải vô địch châu Á 2025. Trong lịch sử bắn cung Việt Nam từng giành được những tấm huy chương tại giải vô địch châu Á. Lần gần nhất chúng ta từng có HCB của cung thủ Nguyễn Văn Đầy vào năm 2019 hay HCĐ của Lộc Thị Đào, Chu Đức Anh năm 2017. Vì vậy, đội tuyển bắn cung Việt Nam vẫn có niềm tin sẽ giành được thành tích tốt nhất tại giải lần này ở Bangladesh.

Giải vô địch châu Á 2025 được tranh tài từ ngày 8 tới 14-11. Ban tổ chức cho biết tại giải sẽ kiểm tra doping đối với các VĐV tham gia thi đấu đạt thành tích. Bắn cung Việt Nam góp mặt đầy đủ các nội dung dành cho cung 3 dây và cung 1 dây nam, nữ. Sau giải, các cung thủ trở về Việt Nam tập luyện sau đó sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN