Tuyển thủ Lê Quốc Phong được kỳ vọng tại giải bắn cung vô địch thế giới 2025

Đội tuyển bắn cung Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc tham dự giải vô địch thế giới 2025 với lực lượng tốt nhất.

Lê Quốc Phong tham dự giải vô địch thế giới 2025 với mục tiêu giành thành tích tốt nhất. Ảnh: WA

Cung thủ từng tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 của Việt Nam là Lê Quốc Phong được ban huấn luyện và chuyên gia kỳ vọng giành thành tích tốt tại giải vô địch thế giới năm nay. Quốc Phong đăng ký tham dự nội dung cung 1 dây cá nhân nam, cung 1 dây đồng đội nam và cùng 1 dây đồng đội hỗn hợp nam-nữ.

2 năm trước tại giải vô địch thế giới 2023, Lê Quốc Phong đã xếp hạng 111 nội dung cung 1 dây cá nhân nam. Tuy nhiên cung thủ này đã có sự tích lũy kinh nghiệm và phát triển chuyên môn tích cực thời gian qua. Tại Olympic Paris (Pháp) 2024, Lê Quốc Phong đã đứng hạng 47 nội dung cung 1 dây cá nhân nam.

Ngoài Lê Quốc Phong, đội tuyển bắn cung Việt Nam còn có các tuyển thủ tham dự giải gồm Dương Duy Bảo, Nguyễn Trọng Hải, Nguyễn Trung Chiến, Nguyễn Thị Hải Châu, Nguyễn Thị Kim Anh, Lê Thị Yến Nhi, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Minh Đức, Triệu Huyền Diệp, Lộc Thị Đào, Hoàng Thị Mai. Với nội dung cung 1 dây nữ, các gương mặt Thanh Nhi và Ánh Nguyệt không có tên ở lần tham dự này. Chúng ta đặt niềm tin vào Huyền Diệp, Lộc Thị Đào và Hoàng Thị Mai. Các VĐV được làm quen với trường bắn trước khi thi đấu chính thức từ ngày 6-9. Các nội dung cung 1 dây, cung 3 dây dành cho cá nhân, đồng đội nam, nữ được diễn ra đến hết ngày 12-6.

Trong khuôn khổ giải vô địch thế giới 2025, Liên đoàn bắn cung Việt Nam sẽ bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Đại diện bắn cung Việt Nam – ông Phan Trọng Quân tham gia bỏ phiếu bầu ban chấp hành lần này.

MINH CHIẾN