12 tuyển thủ bắn cung Việt Nam sẽ tranh tài ở giải vô địch thế giới 2025

Cung thủ Lê Quốc Phong sẽ tham dự giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: AW

Đội tuyển bắn cung Việt Nam đã hoàn tất đăng ký danh sách cung thủ tham dự giải vô địch thế giới 2025 gồm Dương Duy Bảo, Nguyễn Trọng Hải, Nguyễn Trung Chiến, Nguyễn Thị Hải Châu, Nguyễn Thị Kim Anh, Lê Thị Yến Nhi, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Minh Đức, Lê Quốc Phong, Triệu Huyền Diệp, Lộc Thị Đào, Hoàng Thị Mai. Trong số này, cung thủ Lê Quốc Phong từng giành suất thi đấu chính thức tại Olympic Paris (Pháp) 2024 nội dung cung 1 dây nam.

Phụ trách bộ môn bắn cung (Cục TDTT Việt Nam) – ông Phan Trọng Quốc cho biết: “VĐV đội tuyển bắn cung Việt Nam thi đấu giải vô địch thế giới với sự tập trung cao nhất. Chúng ta nỗ lực để có các kết quả cao về chuyên môn và giải đấu cũng là nhiệm vụ quốc tế quan trọng trước khi cung thủ tham dự SEA Games 33-2025”. Năm nay, giải vô địch thế giới diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 5 tới 12-9.

Cung thủ cả nước vừa thi đấu giải vô địch quốc gia 2025 tại Vĩnh Long. Thành viên đội tuyển bắn cung Việt Nam đã thi đấu tại giải trong các nội dung cung 1 dây, cung 3 dây dành cho nam, nữ. Sau giải, cung thủ đã trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia. Giải bắn cung thế giới diễn ra với thời gian 2 năm/lần và qua những lần góp mặt thì chúng ta chưa từng giành huy chương.

MINH CHIẾN