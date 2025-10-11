Đội tuyển bắn cung TPHCM giành 3 HCV giải vô địch đội mạnh quốc gia 2025

Giải đấu đã bế mạc trên trường bắn thuộc Khu liên hợp thể thao trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) và các cung thủ TPHCM mang về 3 ngôi vô địch.

Các VĐV của đội bắn cung Việt Nam đều thể hiện tốt chuyên môn trong giải đấu vừa qua. Ảnh: MINH CHIẾN

Giải đấu khép lại với chung kết các nội dung cuối cùng ngày 10-10. Đội tuyển TPHCM giành 3 HCV, 10 HCB và 15 HCĐ để đứng hạng 4 toàn đoàn.

Các kết quả HCV của đội tuyển bắn cung TPHCM do công của Lê Thùy Phương Nhi (70m cung 3 dây nữ), Nông Văn Linh, Bé Thu Thủy (đôi nam nữ cung 3 dây), Lê Thùy Phương Nhi (25m cung 3 dây nữ). Đáng chú ý, thành tích 299 điểm của Lê Thùy Phương Nhi tại nội dung 25m cung 3 dây nữ đã được công nhận là kỷ lục quốc gia mới.

“Các cung thủ đã thi đấu để đạt kết quả tốt tại giải năm nay. Giải vô địch đội mạnh quốc gia là giải cuối cùng trong hệ thống thi đấu quốc gia được tổ chức năm 2025. Các tuyển thủ nòng cốt sẽ tiếp tục chuẩn bị chuyên môn làm nhiệm vụ quốc tế thời gian tới, đặc biệt là SEA Games 33-2025”, phụ trách bộ môn bắn cung (Cục TDTT Việt Nam) – ông Phan Trọng Quân cho biết.

Lê Quốc Phong đã thi đấu tốt tại giải để đạt kết quả cao chuyên môn. Ảnh: QP

Ở thành tích chung cuộc, đơn vị Hà Nội giữ vị trí số 1 với 12 HCV, 13 HCB và 12 HCĐ. Đơn vị Vĩnh Long có vị trí thứ 2 (11 HCV, 4 HCB, 8 HCĐ) còn Quảng Ninh ở vị trí thứ 3 (7 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ). Trong 12 đơn vị tham dự, duy nhất Ninh Bình không giành được huy chương. Đội chủ nhà Thanh Hóa giành 3 HCĐ, xếp hạng 11.

Tại giải đấu, nhiều tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thị Thanh Nhi, Lê Quốc Phong, Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Văn Đầy, Lộc Thị Đào… đạt kết quả tốt.

MINH CHIẾN