Khai mạc khoá huấn luyện viên pickleball châu Á lần 2

Từ ngày 12 đến 14-12, Khánh Hoà sẽ trở thành điểm hẹn của những người đam mê pickleball trên khắp cả nước, khi Công ty TNHH Dương Cao chính thức tổ chức Khoá học Huấn luyện viên châu Á (APBA) lần thứ 2 tại Việt Nam.

Các học viên tham gia khoá học lần 1

Ở lần tổ chức đầu tiên, chương trình đã tạo nên cú hích lớn cho cộng đồng pickleball toàn quốc khi 25/27 học viên xuất sắc vượt qua kỳ thi và được APBA cấp chứng nhận quốc tế.

Khoá 2 trở lại với quy mô bài bản hơn, nội dung nâng cấp hơn và môi trường học tập chuẩn quốc tế hơn. Khóa học được dẫn dắt bởi tập thể giảng viên giàu chuyên môn và kinh nghiệm thực chiến: Giảng viên – vận động viên quốc tế Dương Cao, huấn luyện viên thể lực Bành Chí Hồng và các chuyên gia pickleball hàng đầu.

Chương trình cụ thể gồm: ngày 12 và 13-12 là học viên học lý thuyết chuyên sâu kết hợp thực chiến trên sân. Ngày 14-12, học viên sẽ thi kiểm tra chính thức để cấp chứng nhận Huấn luyện viên pickleball châu Á (APBA).

Các chuyên gia giảng dạy tại khoá đào tạo lần 1

Khoá học kỳ vọng tạo ra đội ngũ huấn luyện viên pickleball đạt chuẩn châu Á, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của pickleball tại Việt Nam và nâng cao vị thế của thể thao nước nhà trên bản đồ quốc tế.

Chia sẻ từ giảng viên Dương Cao: “Chúng tôi muốn mang đến những giá trị thực sự cho các huấn luyện viên tiềm năng không chỉ là kiến thức, mà còn là tư duy, tinh thần và định hướng đúng đắn. Hy vọng khoá học sẽ góp phần giúp Pickleball Việt Nam vươn lên mạnh mẽ và từng bước hòa nhập với chuẩn quốc tế".

DŨNG PHƯƠNG