Giải taekwondo châu Á 2020 được xác định là vòng loại tranh suất ASIAD 20

Võ sĩ Việt Nam và các quốc gia của châu lục sẽ phải dự giải vòng loại ASIAD 20 đồng thời là chương trình thi đấu vô địch taekwondo châu Á 2026.

VĐV taekwondo Việt Nam thi đấu giải châu Á 2026 cũng để tranh suất ASIAD 20.

Lần đầu tiên, Liên đoàn taekwondo châu Á và Hội đồng Olympic châu Á (OCA) thực hiện thi đấu vòng loại để tranh suất tham dự môn taekwondo đối với Đại hội thể thao châu Á (ASIAD). Vòng loại của ASIAD 20 đồng thời là giải taekwondo vô địch châu Á 2026 đang diễn ra ở Mông Cổ.

Các võ sĩ nội dung quyền biểu diễn và đối kháng của giải đấu sẽ tranh suất chính thức từ kết quả thi đấu chính thức.

Mới nhất tại Mông Cổ, đội tuyển taekwondo quyền biểu diễn Việt Nam đã có 1 HCB nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ của võ sĩ Châu Tuyết Vân và 2 HCĐ trong nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nam (Lê Thanh Trung) và quyền sáng tạo cá nhân nam (Nguyễn Xuân Thành). Các kết quả đã giúp đội tuyển taekwondo quyền biểu diễn Việt Nam giành được 2 suất để góp mặt nội dung quyền biểu diễn tại ASIAD 20.

Cùng tại giải vô địch châu Á 2026, các võ sĩ đối kháng sẽ tranh tài từ ngày 21 tới 24-5.

Với thể thức thi đấu đối kháng, Liên đoàn taekwondo sẽ trao tổng 16 suất ASIAD 20 dành cho mỗi hạng cân. Trong đó có 2 suất đặc cách và 14 suất xác định từ kết quả thi đấu chính thức của VĐV tại hạng cân giải vô địch châu Á 2026. Theo quy định, VĐV xếp từ hạng 1 tới 7 từng hạng cân tại giải vô địch châu Á 2026 sẽ được trao suất tới ASIAD 20.

Môn taekwondo của ASIAD 20 sẽ thi đấu các nội dung đối kháng gồm 58kg, 68kg, 80kg, trên 80kg (nam) và 49kg, 57kg, 67kg, trên 67kg (nữ) cùng 2 nội dung quyền biễu diễn cá nhân nam, nữ.

Giải vô địch châu Á 2026 tổ chức các hạng cân đối kháng gồm 46kg, 49kg, 53kg, 57kg, 62kg, 67kg, 73kg, trên 73kg dành cho nữ và 54kg, 58kg, 63kg, 68kg, 74kg, 80kg, 87kg, trên 87kg đối với nam. Dự kiến, Liên đoàn taekwondo châu Á sẽ gộp thành tích của VĐV ở một số hạng cân để trao suất dự ASIAD 20. Đơn cử, VĐV đứng trong hạng từ 1 tới 7 nội dung 54kg nam và vị trí từ 1 tới 7 của nội dung 58kg cùng đạt suất tới ASIAD 20 (võ sĩ sẽ được dự hạng cân 58kg tại Nhật Bản).

MINH CHIẾN