Zenit đánh bại UNICS 103-74 trong trận thứ 3

Tận dụng lợi thế sân nhà, khán giả nhà tại KSK Arena (có sức chứa 7.120 chỗ ngồi), Zenits Saint Petersburg đã giành chiến thắng sảng khoái có điểm số 103-74 trước UNICS Kazan, qua đó, nâng tỷ số Loạt trận play-off bán kết lên thành 2-1.

Zenit (áo xanh da trời - Ảnh: VTB United League) vượt lên dẫn 2-1

Đội chủ nhà đã khởi đầu nhanh hơn. Zenit ghi được 6 trong số 7 cú ném 3 điểm đầu tiên, và nhanh chóng tạo ra lợi thế dẫn trước 2 chữ số. Hiệp 1 kết thúc, với một cú ném 3 điểm của Andrey Vorontsevich, khi đó, Zenit đã dẫn trước đến 19 điểm - 33:14.

Sau một khởi đầu rất là khó khăn, đội bóng đến từ Kazan phần nào cải thiện được tình hình. Thế nhưng, những pha phản công hiếm hoi của đội khách không giúp họ lật ngược tình thế và mọi thứ càng lúc càng vượt xa tầm với đối với lại các cầu thủ UNICS...

Trong 30 phút còn lại của trận đấu, đội bóng St. Petersburg đã tự tin duy trì lợi thế dẫn trước 2 chữ số, không cho phép đối thủ rút ngắn khoảng cách xuống dưới 14 điểm và giành chiến thắng chung cuộc. Zenit hiện dẫn trước UNICS với tỷ số 2-1 loạt play-off.

Chiến thắng của đội chủ nhà được quyết định chủ yếu bởi những cú ném 3 điểm ngoạn mục. Các cầu thủ St. Petersburg đã thực hiện thành công 18 trong số 32 cú ném 3 điểm (chiếm tỷ lệ 56,3%). UNICS chỉ thực hiện thành công 7.24 cú ném ba điểm (29,2%).

Với kết quả này, Zenit đã đánh bại UNICS lần thứ 4 trong mùa giải VTB United League năm nay. Trong tất cả các trận đấu giành chiến thắng đó, đội bóng của thành St. Petersburg luôn có một hiệp đấu bùng nổ. Điều đó cũng xảy ra trong trận đấu này. Trong hiệp đầu tiên, Zenit chủ nhà đã dẫn trước 19 điểm và đây là thời điểm xác định cục diện.

Ở phía ngược lại, vì để thua với khoảng cách lên đến 29 điểm, thì đây một kết quả hoàn toàn đáng quên với UNICS. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là Ngôi sao người Mỹ Jalen Raynolds của đội bóng thành Kazan. Anh này không ghi được điểm nào ở trên sân.

Đây là lần đầu tiên trong mùa giải, Raynolds có thành tích tệ hại như vậy. Cầu thủ từng kinh qua nhiều đội bóng rổ mạnh ở châu Âu như Barcelona, Bayern Munich, Maccabi Tel Aviv, sở hữu thông số: 13,6 điểm và 5,5 rebound mỗi trận đấu chính là hình ảnh soi chiếu cho Nhà vô địch VTB United League mùa giải 2022-2023.

Các cầu thủ có thành tích tốt nhất trong trận đấu vừa qua: Zenit - Johnny Juzang (22 điểm, 6 rebound), Xavier Moon (19 điểm, 6 kiến ​​tạo), Georgy Zhbanov (12 điểm), Trent Frazier (11 điểm); UNICS - Marcus Bingham (23 điểm, 8 rebound), Alexey Shved (16 điểm), rồi cả Dmitry Kulagin (13 điểm).

Đ.Hg.