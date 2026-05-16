BC Samara, đội bóng rổ Nga có đến... 50 năm lịch sử, gần như sẽ không tham dự VTB United League (Giải bóng rổ nhà nghề Nga) vào mùa sau. Đây là một diễn biến đáng buồn cho một đội bóng vừa kỷ niệm sinh nhật 50 năm tuổi.

Samara không tham gia VTB United League mùa sau (Ảnh: Trang web CLB)

Giám đốc điều hành giải VTB United League, bà Ilona Korstin, mới vừa lên tiếng về khả năng Samara sẽ không tham gia giải đấu mùa giải tới, mùa giải 2026-2027, dẫn đến việc nhiều đội bóng đăng ký “thăng hạng” (trước đó, Samara đã không xác nhận việc sẽ tham gia mùa giải VTB United League sắp tới trước hạn chót ngày 30-4)...

“Samara chưa nộp đơn chính thức tham gia mùa giải tới. Hiện tại thì, BLĐ của CLB này hiện vẫn đang giữ im lặng. Vì vậy, ở thời điểm này, chúng tôi không xem Samara là một đội bóng sẽ tham gia mùa giải tới”, bà Korstin chia sẻ ở trong một cuộc trả lời phỏng vấn với lại Kênh truyền hình Match TV.

Mùa giải này, Samara thi đấu rất kém cỏi. Đội bóng đến từ thành phố Samara từng trải qua rất nhiều lần đổi tên như là BC Azot Tolyatti, BC Stroitel Kuybyshev, BC Stroitel Kuybyshev, BC Stroitel Samara, BC Samara, CSK VVS-Samara, BC Samara SGEU và BC Samara hiện tại xếp ở vị trí cuối bảng (thứ 11) với chỉ 2 chiến thắng/40 trận.

Có thể, thành tích tệ hại này khiến BLĐ đội bóng nghĩ đến một hướng đi khác. Ở trên trang web của Samara, đội không hề đề cập đến một thông tin nào liên quan đến giải VTB United League ngoài việc giới thiệu xuất bản cuốn sách “Kỷ lục của Samara” (phiên bản 2026) dành cho cả đội bóng nam lẫn nữ.

Với việc Samara gần như không tham gia VTB United League mùa sau, hiện có 2 đội bóng rất muốn gia nhập giải đấu là Astana của Kazakhstan và Dynamo Vladivostok, trong khi đội bóng của Kazakhstan đã nộp đầy đủ các giấy tờ cần thiết; đơn xin tham gia VTB United League của họ sẽ được xem xét vào tháng 7. Dynamo vẫn chưa đáp ứng yêu cầu này của BTC.

Dynamo Vladivostok vừa kết thúc mùa giải ở Russin Super League. Dù xếp đầu bảng ở vòng bảng, họ để thua ở tứ kết play-off trước Novosirbirsk với tỷ số 1-3. Ở vòng xếp hạng từ 5-8, họ liên tục để thua và đứng hạng 8 chung cuộc. Hiện chưa rõ khi nào BLĐ đội bóng sáng lập năm 2021 hoàn tất thủ tục xin lên VTB United League.

Trong khi đó, BC Astana (Kazakhstan) thành lập năm 2011. Đội hiện thi đấu ở giải đấu Nation League của Kazakhstan và đang đối đầu với Atyrau ở lượt trận bán kết play-off, đội thắng sẽ giành vé vào chơi loạt trận chung kết tranh ngôi vô địch. Astana từng 11 lần vô địch giải nội địa và 11 lần giành Cúp Quốc gia.

