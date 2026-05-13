Đầu tư trọng điểm để nâng tầm thể thao Việt Nam

Bắt đầu từ năm 2026, thể thao Việt Nam thực hiện từng nhóm nhiệm vụ để phát triển 9 môn trọng điểm hướng vào mục tiêu giành HCV đấu trường ASIAD, có huy chương Olympic theo Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm tham dự các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2026-2046”.

Karate Việt Nam sẽ được đầu tư trọng điểm hướng đến đấu trường Asiad. ẢNH: P.MINH

Các môn trọng điểm có thể giúp thể thao Việt Nam nâng tầm thành tích, giành được nhiều HCV tại Asiad và Olympic trong giai đoạn 2026-2046 gồm: bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây. Việc thực hiện sẽ theo lộ trình mục tiêu của từng giai đoạn: 2026-2030, 2031-2035 và 2036-2046. Nhiều năm trước, ngành thể thao đã triển khai chương trình đầu tư cho một số môn thể thao như taekwondo, cầu mây, cử tạ, bắn súng, thể dục dụng cụ, bơi… tranh tài ở đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, đây là lần đầu, một chương trình trọng điểm xác định 9 môn cụ thể nhằm nâng cao vị thế thể thao nước nhà ở châu lục và thế giới.

Theo GS-TS Lâm Quang Thành (nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT), việc đầu tư môn thể thao trọng điểm là phù hợp và cần thiết, qua đó xóa bỏ tư duy đầu tư dàn trải mà không mang lại hiệu quả thiết thực. Chương trình đã đề ra một số giải pháp cụ thể giúp nâng cao trình độ chuyên môn cho VĐV như nghiên cứu, áp dụng phù hợp mô hình huấn luyện đặc thù, chú trọng tập huấn dài hạn nước ngoài (tại các quốc gia có thế mạnh ở môn trọng điểm mà Việt Nam đầu tư), cũng như áp dụng phương thức chuyên biệt “Trại huấn luyện tinh hoa”, “Huấn luyện phân kỳ”, “Đào tạo VĐV theo hướng cá nhân hóa” và mời chuyên gia thành công tại Asiad và Olympic trực tiếp làm việc cùng các đội tuyển quốc gia.

Asiad 20-2026 vào tháng 9 tới đây được tính là đấu trường để thể thao Việt Nam khởi đầu cho Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm tham dự các kỳ Olympic và Asiad giai đoạn 2026-2046”. Tại đây, thể thao Việt Nam nêu mục tiêu sẽ giành được ít nhất 5 HCV, dựa vào nhóm môn thế mạnh như karate, cầu mây, đua thuyền, bắn súng.

Trước mắt, 9 đội tuyển quốc gia (bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate, cầu mây) được tập huấn dài hạn hàng năm tại các trung tâm huấn luyện quốc gia. Để hoàn thiện chương trình, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã xây dựng nhiệm vụ phát triển thành tích cho 9 nhóm môn, bắt đầu từ đầu năm 2026.

Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Trong một đội tuyển, việc chọn nội dung phù hợp để giúp vận động viên phát triển rất quan trọng. Đối với đội tuyển điền kinh, chúng tôi xây dựng kế hoạch dài hạn và chi tiết cho từng nhóm nội dung đi tập huấn nước ngoài. Chuyên gia nước ngoài sẽ là người hỗ trợ huấn luyện chuyên môn”. Ông Đỗ Đình Kháng, Tổng thư ký Liên đoàn Cử tạ và Thể hình Việt Nam, cũng cho rằng: “Cử tạ Việt Nam tập trung phát triển nhóm hạng cân nhỏ phù hợp thể trạng, trình độ của các lực sĩ nam và nữ. Đây cũng là nhóm hạng cân có thể tranh chấp huy chương ở châu Á và có cơ hội khi góp mặt ở Olympic”.

MINH CHIẾN