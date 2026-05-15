Võ sĩ wushu Việt Nam thể hiện ưu thế giành 3 HCV tại Cúp tán thủ thế giới 2026

Võ sĩ Đinh Văn Tấm có tấm HCV tại Cúp tán thủ thế giới 2026. Ảnh: IWF

Cúp tán thủ thế giới 2026 (Sanda World Cup 2026) là lần thứ 11 được Liên đoàn wushu thế giới tổ chức. Năm nay, giải diễn ra tại Macau (Trung Quốc), thu hút các gương mặt hàng đầu thế giới của nội dung đối kháng (tán thủ) tới từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự giải.

Ban tổ chức đã đưa vào tranh tài 11 hạng cân dành cho nam và 6 hạng cân đối với nữ. Ngày 15-5, các nội dung cuối cùng của giải đã diễn ra qua đó Ban tổ chức tiến hành bế mạc.

Đội tuyển wushu Việt Nam đã góp mặt lần này với 6 võ sĩ đối kháng tốt nhất là Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn, Trương Văn Chưởng, Nguyễn Thị Lan, Ngô Thị Phương Nga và Nguyễn Thị Thu Thủy. Cả 6 võ sĩ đã lọt vào chung kết của mình.

Dù vậy, chúng ta giành được 3 chiến thắng. Tại chung kết hạng cân 52kg nam, võ sĩ Đinh Văn Tâm đã có chiến thắng trước đối thủ Ou Jiaming (Trung Quốc) để giành HCV. Tiếp đó, chúng ta giành thêm HCV của võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy tại hạng cân 56kg nữ và HCV hạng cân 70kg nam của Trương Văn Chưởng.

Nỗ lực thi đấu tại chung kết, tuy nhiên, các võ sĩ Nguyễn Thị Lan, Phương Nga và Văn Đoàn không có chiến thắng nên giành HCB tại giải.

Đội tuyển wushu Việt Nam tại giải đấu. Ảnh: IWF

Ban huấn luyện đội tuyển wushu Việt Nam cho biết, kết quả thi đấu tại giải lần này là một trong những kiểm tra quan trọng để nhóm tuyển thủ đối kháng quan trọng chuẩn bị cho ASIAD 20 sẽ diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản.

MINH CHIẾN