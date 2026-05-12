Đại hội thể thao toàn quốc 2026: Mỗi đội tuyển dự tranh môn bóng bàn được đăng ký tối đa 10 tay vợt

Điều lệ môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã chính thức được Cục TDTT Việt Nam ban hành để tiến tới tranh tài vào tháng 8.

Tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh là niềm hy vọng giành thành tích cao của bóng bàn TPHCM tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Môn bóng bàn trở thành môn tiếp theo, sau điền kinh, có chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sớm hơn lịch dự kiến ban đầu.

Cục TDTT Việt Nam và Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã ban hành điều lệ chuyên môn môn bóng bàn trong ngày 11-5. Theo đó, giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân Dân năm 2026 được đưa vào chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Với quy định về đăng ký, điều lệ môn bóng bàn đã ghi cụ thể: “Mỗi tỉnh, thành, ngành được một đội nam, một đội nữ (mỗi đội không quá 5 nam, 5 nữ); Các VĐV tham gia thi đấu đồng đội được quyền thi đấu cá nhân; Thi đấu các nội dung đôi là các VĐV cùng đơn vị (không được ghép với các đơn vị, địa phương khác)”. Điều này cũng đồng nghĩa, mỗi đơn vị tham dự môn bóng bàn được quyền đăng ký tối đa 10 tay vợt trong đội hình.

Do môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 7 tới 16-8 tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng) vì vậy, các đơn vị tham dự môn này phải đăng ký chính thức lực lượng VĐV theo hạn chót vào ngày 20-7.

Bóng bàn sẽ tiếp tục diễn ra 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Trong đó, nội dung đơn sẽ thi đấu loại trực tiếp 5 ván thắng 3. Nội dung đôi cũng diễn ra với thể thức tương tự. Việc bốc thăm chia bảng đấu theo nhóm hạt giống được lấy kết quả từ thành tích thi đấu tại giải bóng bàn vô địch quốc gia năm 2025.

Tay vợt Đinh Anh Hoàng đang là đương kim vô địch đơn nam giải bóng bàn quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo ghi nhận, nhiều đội bóng bàn trong cả nước đang tích cực tập luyện chuẩn bị chuyên môn. Do thời điểm tổ chức giải đấu được thay đổi vào tháng 8, đồng thời giải vô địch quốc gia báo Nhân Dân năm 2026 được tính vào chương trình Đại hội thể thao Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 nên các đơn vị đã phải xây dựng lại phương án chuyên môn cho nhóm tay vợt chủ lực. Một số đội bóng bàn hiện đang thực hiện tập huấn tại Trung Quốc để chuẩn bị thi đấu vào tháng 8.

Cách đây 4 năm, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 ghi nhận có 13 đơn vị đăng ký thi đấu môn bóng bàn. Kết thúc tranh tài, 8/13 đoàn giành được huy chương. Khi đó, đoàn Hà Nội thắng áp đảo với 6 ngôi vô địch còn đoàn TPHCM có 1 ngôi vô địch (đơn nữ).

Theo quy định, ngày 7-8 sẽ họp chuyên môn bốc thăm các nội dung môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ngày 11-8 sẽ diễn ra chung kết nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ. Ngày 14-8 sẽ diễn ra chung kết các nội dung đôi. Ngày 16-8 sẽ diễn ra chung kết các nội dung đơn nam, đơn nữ.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu một môn thể thao. VĐV được quyền đăng ký thi đấu cho địa phương, ngành khi có một trong các điều kiện gồm: Có hợp đồng sử dụng VĐV hoặc hợp đồng chuyển nhượng VĐV hợp pháp được ký kết trước ngày 1-1-2026 (1 bản sao có công chứng của Hợp đồng này phải được gửi kèm theo Đăng ký chính thức cho Ban tổ chức Đại hội). Với các môn mà Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia đã ban hành Quy chế chuyển nhượng thực hiện theo Quy chế chuyển nhượng VĐV; Có giấy xác nhận là VĐV của ngành do Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng hoặc Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cấp.

