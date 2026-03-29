Nguyên Thanh, Hồng Lệ giành HCV đầu tiên tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Hai nhà vô địch đầu tiên của môn điền kinh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã được xác định là Hoàng Nguyên Thanh, Phạm Thị Hồng Lệ.

Hoàng Nguyên Thanh giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với ngôi vô địch ở giải quốc gia Marathon 2026. Ảnh: TPM

Hơn 12.000 VĐV đã vào tranh tài giải vô địch quốc gia Marathon 2026 trong buổi sáng ngày 29-3 trên cung đường chạy ven biển tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Năm nay, giải đấu tiếp tục diễn ra 4 cự ly quen thuộc gồm 5km, 10km, 21km và 42km dành cho nam, nữ chuyên nghiệp và phong trào.

Tuy nhiên, 2 nội dung marathon – 42km nam chuyên nghiệp, marathon – 42km nữ chuyên nghiệp của giải năm nay được tính kết quả Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Cuộc thi đấu ở đường chạy marathon – 42km nam chuyên nghiệp có 14 VĐV của các đơn vị tham gia. Trước khi thi đấu, giới chuyên môn dự báo Hoàng Nguyên Thanh (Đồng Nai) sẽ giữ ưu thế để đảm bảo được vị trí dẫn đầu của mình. Bước vào cuộc đua tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hoàng Nguyên Thanh không gặp nhiều trở ngại để tiếp tục khẳng định chuyên môn của mình. Với tốc độ tốt nhất, Hoàng Nguyên Thanh về đích đầu tiên, giành HCV nội dung marathon – 42km chuyên nghiệp với thời gian 2 giờ 22 phút 19 giây.

Thành tích của Hoàng Nguyên Thanh cũng được ghi nhận là tấm HCV đầu tiên của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã được trao.

Trong nội dung marathon – 42km nam chuyên nghiệp, á quân là VĐV Phạm Ngọc Phan (2 giờ 24 phút 17 giây) và HCĐ là gương mặt kỳ cựu Nguyễn Văn Lai (2 giờ 25 phút 30 giây). Dù nỗ lực bám đuổi tuy nhiên VĐV nhiều kinh nghiệm Lê Văn Tuấn của điền kinh TPHCM đã về đích hạng 4 với 2 giờ 28 phút 10 giây.

Trên đường đua marathon – 42km nữ chuyên nghiệp, Phạm Thị Hồng Lệ đã có phong độ xuất sắc để về đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 42 phút 06 giây. Hồng Lệ là người thứ 2, sau Hoàng Nguyên Thanh, nhận HCV Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 từ kết quả thi đấu giải vô địch quốc gia Marathon 2026 báo Tiền Phong. Năm nay, nội dung marathon – 42km nữ chuyên nghiệp có 8 VĐV tham dự.

Phạm Thị Hồng Lệ đã vô địch nội dung marathon - 42km nữ chuyên nghiệp. Ảnh: TPM

Về thứ nhì tại cuộc thi đấu này là VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa. Ngọc Hoa không thể bảo vệ được ngôi vô địch marathon – 42km nữ chuyên nghiệp từng có ở năm ngoái. Cô đạt kết quả 2 giờ 44 phút 13 giây. Về đích thứ 3 là Phạm Huỳnh Yến Thư (2 giờ 51 phút 06 giây).

Như vậy, các bộ huy chương đầu tiên của môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã xác định được chủ nhân sau khi thi đấu ở Nha Trang (Khánh Hòa). Năm nay, môn điền kinh của Đại hội có tổng 52 bộ huy chương được tổ chức.

MINH CHIẾN