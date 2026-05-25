Tổ tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam sẽ không tập huấn ở Trung Quốc

Chương trình chuẩn bị chuyên môn cho tổ tiếp sức 4x400m nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam được thay đổi để có sự phù hợp hướng tới ASIAD 20.

Tuyển thủ tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam kỳ vọng sẽ có những kết quả tốt thời gian tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dự kiến các tuyển thủ tiếp sức điền kinh 4x400m nữ của Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tập huấn từ hôm nay (25-5). Dẫu vậy, kế hoạch chuẩn bị chuyên môn được Ban huấn luyện thay đổi. Thay cho sự tập trung tập huấn nước ngoài, tổ nội dung này sẽ dành thêm thời gian thi đấu giải quốc tế tính toán chuyên môn và điều chỉnh trong từng thời điểm cụ thể.

Các VĐV tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam dự kiến sẽ tham dự ASIAD 20. Lúc này, chương trình chuyên môn xây dựng (trong đó có tập huấn, thi đấu quốc tế) phụ thuộc vào dự báo khả năng tranh thành tích huy chương tại ASIAD 20. Ban huấn luyện vẫn kỳ vọng các gương mặt tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam sẽ làm tốt khả năng của mình tại ASIAD 20 và có huy chương. Còn thực tế, HLV Nguyễn Thị Bắc và 5 tuyển thủ của tổ nội dung này hiểu cơ hội tranh chấp của mình trước đối thủ châu Á như thế nào khi ra tranh tài ASIAD 20 ở Nhật Bản.

Vào tháng 6, họ sẽ có cơ hội nắm bắt các đối thủ (dự kiến sẽ góp mặt ASIAD 20) qua việc dự tranh giải vô địch tiếp sức châu Á lần thứ 2-2026. Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đánh giá giải sẽ là dịp để VĐV tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam so sánh được tương quan trình độ và biết cơ hội thành tích ASIAD 20 như thế nào.

Từ tháng 1-2026, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tập huấn các tuyển thủ ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai. Năm 2025 đội tiếp sức 4x400m nữ của chúng ta từng tập huấn 3 tuần tại Pháp. Chương trình tập huấn thực hiện cho 4 tuyển thủ Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai là sự khởi động giúp từng người thay đổi không gian, làm mới mình. Sau chương trình tập huấn này, họ đã tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Năm ngoái, đội tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Việt Nam gồm Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh giành HCB giải vô địch châu Á 2025 (tháng 5) bằng kết quả 3’34”77. Tới tháng 12, đội hình tiếp sức 4x400m nữ gồm Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh giành HCV SEA Games 33-2025 bằng thành tích 3’35”29.

3 kết quả tương ứng HCV, HCB và HCĐ tiếp sức 4x400m nữ tại ASIAD 19 diễn ra năm 2023 lần lượt là 3’27”65 (đội Bahrain), 3’27”85 (Ấn Độ) và 3’30”88 (Sri Lanka). Lúc đó, đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam đạt chỉ số 3’31”61.

Mục tiêu ASIAD 20 đang là nhiệm vụ hàng đầu của đội tiếp sức 4x400m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với sự chuẩn bị chuyên môn lúc này, Ban huấn luyện vẫn yêu cầu tuyển thủ tiếp sức 4x400m nữ phải giữ tập trung tinh thần nỗ lực thi đấu. Chúng ta không quá lạc quan sẽ chạm tay vào ngôi vô địch bởi phải biết mình, biết đối thủ thì mới thành công. Kết quả chuyên môn hiện tại của đội tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Việt Nam đang tiệm cận chỉ số tranh chấp HCĐ nên để cải thiện chỉ số chuyên môn vẫn cần nhiều thời gian và giải đấu để VĐV sung sức nhất.

MINH CHIẾN