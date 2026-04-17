Tuyển điền kinh Việt Nam hoàn tất tấm HCV tiếp sức 4x100m nữ tại giải Singapore mở rộng 2026

VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam đã thi đấu nổi bật để tiếp tục giành HCV nội dung tiếp sức 4x100m nữ tại Singapore.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam giành HCV tiếp sức 4x100m nữ tại Singapore. Ảnh: NGỌC LỢI
Chiều ngày 17-4, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đã thông tin từ Singapore cho biết, chúng ta giành được thêm tấm HCV nội dung tiếp sức 4x100m nữ.

Tại lần thi đấu ở giải điền kinh Singapore mở rộng 2026, đội hình tiếp sức 4x100m nữ Việt Nam thi đấu lần lượt với các chân chạy Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu và Hoàng Dư Ý. Chúng ta đã kết thúc ở vị trí số 1 với kết quả 45”18 và giành HCV. Về thứ nhì sau đội Việt Nam là chủ nhà Singapore với thành tích 50”94 và nhận HCB.

Thông số để đội tiếp sức 4x100m nữ Việt Nam giành HCV tại Singapore lần này vẫn thấp hơn kết quả 43”91 mà đội đạt được tại SEA Games 33-2025. Tại SEA Games 33-2025, đội tiếp sức 4x100m nữ của điền kinh Việt Nam đã giành HCB.

Như vậy, đội điền kinh Việt Nam cũng đã kết thúc chương trình thi đấu tại Singapore. Chúng ta giành được 3 tấm HCV với thành tích của Phùng Thị Huệ (100m), Lê Thị Cẩm Tú (200m) và tiếp sức 4x100m nữ.

Trước khi sang Singapore thi đấu, các VĐV nội dung 100m và 200m của điền kinh nữ Việt Nam đã được tập huấn tại Trung Quốc. Chương trình thi đấu ở Singapore là chương trình tranh tài quốc tế đầu tiên trong năm 2026 mà các VĐV cự ly ngắn của điền kinh Việt Nam góp mặt. Tại Singapore lần này, điền kinh Việt Nam tham dự với các VĐV gồm Kha Thanh Trúc, Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu và Hoàng Dư Ý.

MINH CHIẾN

