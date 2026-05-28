Việt Nam lần đầu tiên có giải địa hình trail được vào hệ thống thế giới của UTMB World Series

Giải chạy bộ địa hình (trail) của Việt Nam là Vietnam Highlands Trail chính thức được hệ thống thi đấu UTMB World Series công nhận vào chương trình từ năm 2027.

Hệ thống giải chạy địa hình UTMB World Series được tổ chức với các chặng tại từng quốc gia theo các thời gian khác nhau. Các giải đấu được đưa vào hệ thống UTMB World Series của thế giới phải tuân thủ các điều kiện tổ chức và đảm bảo an toàn, chuyên môn.

Theo chương trình tổ chức, giải Vietnam Highlands Trail 2027 diễn ra tại Lâm Đồng gồm 5 cự ly là 5 km, 10 km, 20 km, 50 km và 100 km. Trong đó cự ly 100 km được đánh giá khắc nghiệt, và VĐV phải chinh phục cung đường xuyên qua vùng rừng sâu nguyên sinh Bidoup, đỉnh cao huyền thoại LangBiang (Lâm Đồng). Dự kiến giải Vietnam Highlands Trail 2027 diễn ra từ ngày 8-1 tới 10-1-2027 do Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, UBND tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị phối hợp tổ chức. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam có 1 giải chạy bộ địa hình được UTMB World Series đưa vào chuỗi thi đấu của thế giới.

Các giải thuộc hệ thống UTMB World Series sẽ phải tạo ra sự trải nghiệm chinh phục địa hình đối với VĐV và những người tham dự hệ thống các lượt giải sẽ tích lũy điểm để góp mặt UTMB World Series Finals.

Năm nay, giải Vietnam Highlands Trail 2026 đã tổ chức tại Lâm Đồng trong tháng 1-2026 và thu hút hơn 1.000 VĐV nam, nữ tham dự. Trong đó, nhiều VĐV có trình độ trail quốc tế đã tới Việt Nam thi đấu. Năm nay, UTMB World Series Finals 2026 sẽ diễn ra tại Pháp từ ngày 24-8 tới 30-8.

MINH CHIẾN