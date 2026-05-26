8 gương mặt tài năng của điền kinh Việt Nam dự giải vô địch U20 châu Á 2026

Tuyển thủ Mai Ngọc Ánh là 1 trong những gương mặt có chuyên môn tốt ở nội dung nhảy cao nữ của điền kinh trẻ Việt Nam. Ảnh: AAA

Hôm nay 26-5, đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam lên đường tới Hongkong (Trung Quốc) tranh tài giải vô địch trẻ U20 châu Á 2026.

Trong giải lần này, Ban huấn luyện cử 8 tuyển thủ thi đấu. Danh sách được đăng ký gồm Quỳnh Anh, Thu Hương, Lê Thị Thảo, Diễm Hằng, Xuân Ân, Xuân Sơn, Trà My, Ngọc Ánh. Các tuyển thủ sẽ được làm quen với sân bãi tại địa điểm tranh tài trước khi bước vào thi đấu chính thức vào ngày 28-5. Giải kéo dài tới ngày 1-6.

Trước khi lên đường, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam cho biết các tuyển thủ đều giữ được tinh thần tốt nhất.

Trong các tuyển thủ tham dự, gương mặt Mai Ngọc Ánh của nội dung nhảy cao nữ được đánh giá là gương mặt triển vọng giành được thành tích huy chương. Nữ tuyển thủ của thể thao Công an Nhân dân đang là 1 trong những VĐV trẻ có chuyên môn tốt về nhảy cao và từng giành HCV tại giải vô địch trẻ Đông Nam Á năm 2024. Năm ngoái, Ngọc Ánh đã có HCB nhảy cao nữ tại giải vô địch trẻ U18 châu Á 2025 với mức xà 1m69.

Một gương mặt khác cũng được đánh giá có cơ hội tranh huy chương giải đấu năm nay là tuyển thủ Châu Ngọc Quỳnh Anh. Nữ tuyển thủ trẻ của nội dung nhảy ba bước nữ này từng giành HCV tại giải vô địch trẻ U18 Đông Nam Á 2025 với kết quả 12m67 và cô rất kỳ vọng có thành tích tại giải trẻ châu Á năm nay.

MINH CHIẾN