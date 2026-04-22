5 tuyển thủ điền kinh Việt Nam bắt đầu tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Hai tuyển thủ Dương Thị Thảo, Bùi Thị Kim Anh là thành viên thi đấu Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay 22-4, đội tuyển điền kinh Việt Nam thực hiện hành trình tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Tại lần tranh tài này, chúng ta tham gia 5 tuyển thủ gồm Vũ Thị Ngọc Hà, Hà Thị Thúy Hằng, Phạm Văn Nghĩa, Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo.

Mục tiêu của đội tuyển điền kinh đối với Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 là nỗ lực phấn đấu giành được huy chương cao nhất. Trong kỳ tranh tài này, môn điền kinh bãi biển có 10 bộ huy chương được tổ chức. Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tập trung vào các nội dung nhảy xa và nhảy cao.

Trước giờ lên đường, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết các tuyển thủ chuẩn bị kỹ lưỡng và giữ tinh thần cao nhất. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên của năm 2026 mà tuyển thủ điền kinh Việt Nam tham dự. Trong đó, cả 5 gương mặt đều là những người có kinh nghiệm đã được thi đấu một số đấu trường quan trọng trước đây.

Năm ngoái, tuyển thủ Bùi Thị Kim Anh là gương mặt đã giành HCV nhảy cao nữ (thành tích 1m86) tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Cô đang là niềm hy vọng giành kết quả cao nhất cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Để chuẩn bị cho kỳ Đại hội này, Kim Anh đã được tập luyện tại Trung Quốc thời gian qua.

Đánh giá về tinh thần của tuyển thủ, HLV Vũ Thị Mỹ Hạnh của nội dung nhảy cao cho rằng Kim Anh đang rất tự tin để tập trung hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Cùng với gương mặt này, tuyển thủ Dương Thị Thảo được đánh giá là ẩn số tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Dương Thị Thảo đã có 2 giải đấu tích lũy trước Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 là giải vô địch điền kinh trong nhà 2026 và SEA Games 33-2025.

Với nội dung nhảy xa, lần lượt Ngọc Hà, Thúy Hằng hay Văn Nghĩa đều có cơ hội của mình. Tuy vậy, tất cả giữ sự thận trọng bởi các đối thủ thi đấu lần này đều là gương mặt có trình độ của điền kinh châu Á.

Môn điền kinh của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 sẽ tranh tài chính thức từ ngày 24-4 tới 26-4. Khi có mặt tại Trung Quốc, các tuyển thủ sẽ được bố trí làm quen với địa điểm thi đấu để chuẩn bị chuyên môn sẵn sàng cho mục tiêu giành kết quả tốt nhất.

