2 tuyển thủ trẻ Châu Ngọc Quỳnh Anh, Mai Ngọc Ánh lỡ huy chương điền kinh U20 châu Á

Cả 2 gương mặt được đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam kỳ vọng sẽ có tấm huy chương tại giải vô địch U20 châu Á 2026 nhưng lỡ cơ hội đáng tiếc.

Tuyển thủ Châu Ngọc Quỳnh Anh đã có vị trí hạng 4 tại nội dung nhảy ba bước nữ. Ảnh: AAA

Châu Ngọc Quỳnh Anh đã tự tin vào tranh tài nội dung nhảy ba bước tự tại giải đấu ở ngày 29-5, đang diễn ra tại Hongkong (Trung Quốc).

Trước khi nội dung nhảy ba bước nữ khởi tranh, Quỳnh Anh là 1 trong những VĐV được giới chuyên môn châu Á đánh giá có cơ hội tranh chấp được huy chương. Nội dung có 13 VĐV tham gia tranh tài. Trong lượt nhảy đầu tiên, Quỳnh Anh phạm lỗi nên không thành công. Tuy nhiên, cô đã đạt được kết quả 12m55 tại lượt thứ 2. Trong các lượt nhảy tiếp theo, Quỳnh Anh không có kết quả tốt hơn chỉ số trên. Vì vậy, thành tích cuối cùng của Quỳnh Anh được xác định là 12m55.

Kết quả chỉ đủ giúp Quỳnh Anh có vị trí hạng 4. Nữ tuyển thủ trẻ của điền kinh Việt Nam thiếu một chút may mắn để có thể chạm tay vào tấm huy chương giải năm nay. VĐV giành HCĐ là Mariya Chshipacheva (Kazakhstan) với kết quả 12m70. Vô địch nội dung nhảy ba bước nữ tại giải năm nay là Yiqing Xie (Trung Quốc, 13m36) còn á quân là Sadhana Ravi (Ấn Độ, 12m84).

Trong buổi tối tranh tài cùng ngày, Mai Ngọc Ánh đã có cơ hội thử sức tranh huy chương nhảy cao nữ.

Ban huấn luyện chờ đợi gương mặt có thể làm tốt kết quả chuyên môn. Qua các lượt nhảy, tuyển thủ của Việt Nam đạt mức xà tốt nhất là 1m69 nên đứng hạng 5. Vô địch giải lần này là VĐV Pooja Pooja (Ấn Độ) với thành tích 1m93 còn á quân là Meiqi Chen (Trung Quốc, 1m80). Nội dung nhảy cao nữ năm nay có 11 VĐV đã tranh tài. Giải điền kinh vô địch trẻ U20 châu Á 2026 còn thi đấu tới hết ngày 31-5.

MINH CHIẾN

